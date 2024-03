Sa Tintina Es Castell afronta en la tarde de hoy su penúltimo partido de la temporada como local, con motivo de su enfrentamiento con el CB Granollers, correspondiente a la jornada 24 en el grupo C-B de Liga EBA.

Matemáticamente desprovisto de posibilidades de poder alcanzar la fase de ascenso, aunque con firmes opciones de poder completar la que sería su mejor vuelta en una liga desde que milita en EBA (hasta la fecha, la primera de esta temporada, es su mejor secuencia en la competición), el equipo de Oriol Pagès encara el duelo de con la única duda de Xavi Hernández (que ya no jugó la semana anterior, aquejado de un problema muscular) y la premisa de buscar una victoria que le aproxime a esa meta.

«No me da igual terminar cuarto, que quinto o sexto clasificado», advierte en ese sentido el técnico de Vilanova i la Geltrú, al ser cuestionado por la mentalización del equipo de cara a este tramo final de temporada.

El Granollers, equipo alojado en una plaza de pasado ACB, aterrizará en la Isla urgido de victoria. «Llevamos ya algunos partidos contra equipos que se juegan la salvación, lo que les hace jugar con ese plus de intensidad, y espero un encuentro de un mismo perfil a los anteriores», sigue Pagès en sus valoraciones previas a un partido en el que espera, por parte de su equipo, una versión de lo más competitiva. «Hemos hecho el trabajo y cumplido con el objetivo de la temporada, pero el equipo está con ganas, el pabellón se llena cada partido... aunque sea solo por la gente, no faltará motivación», precisa el técnico, para despejar cualquier duda sobre el carácter y mentalidad del grupo.

Por último, cuestionamos a Pagès sobre su futuro, dado el deseo, que desde Es Castell no ocultan, del club en renovarle. «Este año he estado cómodo, estoy encantado con el equipo y he disfrutado mucho con el grupo que hemos formado, pero aún no es momento de hablar del futuro, todavía debemos terminar esta temporada, ya habrá tiempo para hablar», dijo el preparador al respecto.