El seleccionador de baloncesto de España, el lombardo Sergio Scariolo, ha estado este miércoles en Palma invitado por el Social Club AM. En el Castillo Hotel Son Vida, Scariolo, exentrenador de Baskonia, Real Madrid, Scavolini, Unicaja y Fortitudo Bolonia, entre otros equipos, ha hablado de su experiencia en la elite y la importancia de la gestión de equipos al más alto nivel.

Antes de la conferencia, el entrenador más laureado en la cronología de la selección, con cuatro oros en el Eurobasket, un Mundial y dos medallas olímpicas, ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha referido a diferentes asuntos, lo que ha incluido una alusión al base menorquín del Real Madrid, Sergio Llull Melià (Maó, 1987), que debutó en la selección absoluta en el Europeo de Polonia de 2009 de la mano de Scariolo, quien se estrenó en aquel torneo, en que la selección conquistó el oro, el cargo de seleccionador español. El técnico de Brescia, que ejerce como ‘primero’ desde la temporada 1989-90, en que ganó la liga italiana con el Scavolini, ha catalogado a Llull como un jugador «fundamental» para el equipo nacional.

Scariolo, charlando con el entrenador y analista, Koldo Alonso | Teresa Ayuga

El seleccionador ha definido lo que es ser un gran jugador de baloncesto. «Es alguien que juega para el equipo y hace mejor a sus compañeros. Si no, es otra cosa. Será un malabarista, un gran tirador... pero no un gran jugador. Eso sí, ese tipo de jugador sí que tiene cabida en la NBA, pero no en el baloncesto europeo».

Hace pocas fechas Rudy Fernández dio a conocer que ésta será su última temporada en activo y Scariolo se ha explayado acerca de su figura. «Ha sido una decisión individual acertada a la hora de elegir el momento. Ojalá pueda llegar a disputar esos sextos juegos olímpicos y convertirse en el primer jugador de baloncesto que lo consiga».

Scariolo también ha alabado el talento balear, tanto en chicos como en chicas, y destacó que el menorquín Sergio Llull y el mallorquín Álex Abrines «siguen siendo dos jugadores fundamentales para la selección».

En cuanto al preolímpico que España disputará entre el 2 y el 7 de julio en Valencia ante Líbano, Angola, Finlandia, Polonia y Bahamas, y que el combinado nacional debe ganar para estar en París, Scariolo negó que sea un trámite fácil. «Bahamas puede lucir un ‘cinco’ NBA de grandes jugadores, en Finlandia está Makkanen, Polonia también tiene a jugadores en la NBA... Hay que conocer un poco el baloncesto actual para poder valorar este grupo».

Hace unos meses Elisa Aguilar sustituyó a Jorge Garbajosa al frente de la Federación española. «Hemos iniciado las conversaciones para renovar otro ciclo olímpico, pero aún es pronto aunque las primeras conversaciones han sido positivas», terminó Sergio Scariolo.