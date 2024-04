Encuentro que puede ser totalmente determinante el que juega este domingo por la noche (20.00h) en el Pavelló Ciutat de Castelló un crecido Hestia Menorca ante un necesitado y en la UCI, Amics de Castelló, guiado por el base de Ciutadella, Joan Faner. Si el conjunto que dirige el madrileño Javi Zamora es capaz de ganar este nuevo partido en una semana muy ajetreada, los menorquines firmarán ya de manera matemática su histórica permanencia en la LEB Oro para el curso 2024-25. Un triunfo que además dejaría ya muy debilitados a los castellonenses, terceros por la cola y, en parte, a merced de lo que vaya haciendo el Melilla.

El Hestia Menorca, ya sin el concurso del ‘cortado’, Tom Digbeu, quiere completar la semana perfecta y hacer bueno el trabajado y holgado triunfo logrado en la pista de otro rival directo en la lucha por la permanencia como es el Melilla Ciudad del Deporte. De vencer este domingo los de Zamora en tierras valencianas, habrían finiquitado en apenas cinco días a dos contrincantes en la batalla por el gran reto. Y es que en el Hestia no se piensa en otra cosa que no sea en atar cuanto antes la salvación numérica, si es posible, hoy mismo, ante un rival mucho más necesitado.

Los menorquines, en un encuentro en el que su ‘coach’ alcanzará el centenar de partidos al frente del Hestia, deberán lidiar a un rival en coma y a la dureza de la semana, con doble partido y desplazamiento. «Castelló debe tener en rojo este partido, ya que lucha por el mismo objetivo que nosotros. Necesita triunfos como nosotros y será un partido intenso y debemos estar centrados en intentar sacar una victoria», avisa Zamora.

Tres partidos en apenas diez días que les han situado ya con doce victorias y la salvación virtual, a pesar de que Zamora no quiere ningún tipo de relajación ni dar nada por hecho. «Nosotros no vemos ningún colchón y sí un partido que va a ser muy duro y difícil y con apenas 48 horas de preparación. No pensamos en nada ni echando cuentas de la clasificación», relataba el preparador madrileño, que ni quiere oír hablar de la palabra play off, a pesar de ser una realidad que se encuentran a un triunfo de estar con los mejores.

Zamora ve un factor clave «el rebote y espero que mostremos la misma línea competitiva y defensiva de las últimas semanas», manifestaba en la previa del encuentro. Y también habló del ‘cuatro’ estadounidense, Omar Lo, «que está evolucionando bien y va dando pasos adelante».

Un Castelló con ausencias

Amics Castelló afronta este tramo determinante de la competición muy lastimado, en lo deportivo y en lo físico, como se pudo ver en su último encuentro en la pista del San Pablo Burgos, donde los del ex seleccionador español, Juan Antonio Orenga, cayeron estrepitosamente (91-67) en un partido en el que al descanso el parcial era de (61-31). Los castellonesenses, con la soga al cuello, acusaron sus muchas bajas, ya que a los lesionados Calvin Hermanson, Tanor Ngom y Tratch Unruh se sumaba la baja de última hora de Eric Stutz que, aunque viajó a tierras burgalesas, no se encontraba en condiciones de jugar tras un golpe que se dio el pasado viernes en el partido ante el Melilla. La duda es el posible regreso de Stutz, con Hermanson, Ngom y Unruh fuera de combate todavía.