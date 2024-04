Javi Zamora ha hablado en la mañana de este viernes en rueda de prensa, en la que ha analizado la situación de su equipo, el Hestia Menorca, a 24 horas de medirse en Maó con el Baloncesto Fuenlabrada, en partido correspondiente a la jornada 31 de LEB Oro, que apunta a tener un impacto capital para ambos equipos en su objetivo de hacer suya la última plaza que da derecho a jugar el playoff de ascenso a la ACB.

El entrenador madrileño, una vez asegurada de forma matemática la permanencia en la segunda liga del país, no niega que el conjunto insular «sueña» con jugar las eliminatorias, a la par que refiere sobre el que será su partido 101 al frente del Menorca, lo que por extensión le convierte, por derecho propio, en una leyenda del club y del baloncesto local.

Asimismo, Zamora no rechaza hablar del estado físico de Omar Lo y de Pol Molins, los dos integrantes de la plantilla con problemas físicos.

Sin presión

«No tenemos ninguna presión por alcanzar el playoff. Desde el primer día de temporada sí que nos hemos impuesto el tener la presión de trabajar al cien por cien, de darlo todo, intentando ser exigentes sin poner el foco en el resultado y sí en los aspectos que considerábamos que teníamos que mejorar. Esa ha sido nuestra filosofía; el crecer, el trabajar, la actitud, y a partir de ahí, las consecuencias de todo eso, a veces, no siempre, pero a veces sí, te dan éxito. Y en este caso, estamos muy satisfechos de haber logrado la permanencia a cuatro jornadas, pero sabemos donde estamos, la liga en la que estamos, los equipos que forman parte de ella… por lo que no tenemos ni sentimos ninguna presión».

Soñar

«Presión cero, pero sí nos gusta soñar. Vinimos a la LEB para intentar quedarnos, lo hemos conseguido, y creo que ahora debemos tener ambición, tratar de seguir soñando. Y por supuesto que no vamos a renunciar a nada de lo que venga, pero estamos enfocados, exclusivamente, en el partido del Fuenlabrada. Después de esta jornada, se abrirá un nuevo escenario, y a partir de ahí, ya lo analizaremos y trabajaremos sobre él».

Jugadores

«Los jugadores no sienten ningún tipo de presión. Contamos con un equipo súper joven, en el que el 80 por ciento de la plantilla del año pasado en LEB Plata renovó. Para muchos de ellos, este año ha sido su primera experiencia en LEB Oro, junto con tres pilares veteranos, que han liderado dentro y fuera de la pista, y el bloque está centrado en crecer, en mejorar y tratar de llevar al equipo a lo más alto, pero siempre con los pies en el suelo. Entrar o no en playoff dependerá y será consecuencia de muchos factores, y el que depende de nosotros es trabajar duro, y eso es lo que estamos haciendo».

Omar Lo

«Omar Lo sigue trabajando en su recuperación de una lesión por la que ya ha pasado, una sobrecarga y unas pequeñas molestias en el talón de aquiles, lo cual es muy molesto para él, que es un jugador tan enérgico, de tanto despliegue… vamos con máxima prudencia. Se trata de que se recupere, de que se cure bien y pueda volver al cien por cien, y en eso estamos. Estamos en las mejores manos y esperamos verle pronto, pero está descartado para el partido ante el Fuenlabrada»

Pol Molins

«Las pruebas médicas a las que ha sido sometido Pol (Molins) no son nada optimistas con respecto a esa rodilla que le ha estado dando guerra todo el año, pero el resto estamos bien y preparados para la siguiente batalla».

Repetir victoria

«Para poder ganar de nuevo al Fuenlabrada, tal y como hicimos en la primera vuelta, tenemos que intentar estar muy serios. Son un equipo con muchísimos talento, muy equilibrado en todas las líneas, con un entrenador (Toni Ten) y un staff con mucha experiencia en la categoría. Un equipo que ha ido creciendo con el paso de las jornadas. Tal vez al inicio de temporada les faltó regularidad, al tener que encajar todas las piezas, pero ahora están desarrollando un baloncesto increíble, son otro equipo. Tienen gente con mucha calidad, físico, presencia... un bloque diseñado para grandes cosas, que ha ido de menos a más, pero seguro que terminará la temporada siendo uno de los referentes de la liga».

Mentalidad

«Llegamos muy preparados mentalmente a las últimas cuatro jornadas. De hecho, creo que si por algo destaca el grupo es por su mentalidad. En la jornada 2, por ejemplo, perdimos a Eric (Demers), un jugador muy importante para la estructura de plantilla, nuestro anotador, pero el equipo se rehizo, supo sufrir, incluso durante alguna jornada nos vimos en última posición, perdíamos partidos igualados… lo que indicaba que el equipo luchaba, que estaba cerca. Pero cuando vino Oliver (Stevic), que nos dio ese puntito de experiencia, se recuperó Demers… y esos partidos que se nos estaban escapando, pues el básquet nos lo devolvió, como ante Clavijo y Castelló… El equipo está muy bien, con ganas de soñar, con ganas de seguir creciendo, y ahí estamos, en ese grupo de cuatro-cinco equipos que optan a la última plaza de playoff».

Cuentas

«Creo que las cuentas de la permanencia se han cumplido. Recordábamos que Prat, hace un par de años, hizo un ‘temporadón’, alcanzó las doce victorias y acabó descendiendo, por lo que lograr las trece daba que pensar que sería suficiente, y las catorce ya la aseguran. Creo que la liga está muy igualada, pero que el playoff rondará las 15-16 victorias. Será muy complicado, evidentemente, pero no echamos cuentas. No lo hemos hecho nunca y no creo que tampoco fuera positivo. Nuestras únicas cuentas se centran en el Fuenlabrada, un equipo muy sólido, por trayecto, por plantilla, por staff.. será un partido dificilísimo y no pensamos más allá de ahí».

101 partidos

«Para mí es un honor, un privilegio y un orgullo alcanzar esa cifra, sobre todo por todas las experiencias que hemos podido vivir aquí en la Isla, tanto a nivel deportivo, como social y personal. Afrontamos el partido como todos los demás, y con muchas ganas de volver al Pavelló y de reencontrarnos con nuestra afición, que ha sido uno de los pilares de nuestra permanencia».