El entrenador y director deportivo del Hestia Menorca, Javi Zamora, ha analizado en la mañana de este jueves, y desentrañado las posibles claves del partido que su equipo juega el domingo ante el Grupo Ureta Tizona Burgos en suelo castellano, en el marco de la jornada 32 y antepenúltima de LEB Oro.

Con la permanencia matemáticamente sellada desde hace un par de partidos, el equipo insular trata de apurar sus opciones de playoff, cuya disputa equivaldría a mejorar todavía más la nota de una temporada de por sí notable.

Rival.

«El Tizona está jugando con una agresividad, una puesta en escena y una valentía excelsas, incluso está luchando por ascender. Se han repuesto a la baja de Dídac (Cuevas) de modo excelente, con un Mario (Saint-Supery Fernández) que está haciendo una recta final de temporada increíble… son un equipo con mucho fondo de armario, muy compensado en todas sus líneas, con jóvenes nacionales de mucha experiencia, como Parrado, Ramón (Vila), Jacobo (Díaz), una línea exterior con Cremo y Seoane que es espectacular, con Gerard haciendo la mejor temporada de su carrera… Debemos estar muy serios en defensa para frenar esos flujos tan potentes de anotación, evitar que no encadenen rachas ni parciales positivos».

El grupo.

«Estamos bien, muy bien cuidados, por los médicos, los ‘prepas’, por Adán… estamos bien. A punto, con ilusión, con muchas ganas de afrontar estos tres partidos con el objetivo ya cumplido, lo que nos concede una visión más positiva de todo. Estamos tratando de disfrutar este momento».

Omar Lo.

«Está haciendo casi todo con normalidad, pero en principio no viaja, a no ser que en estos dos días nos sorprenda y alcance un nivel de contacto óptimo. Creo que podría estar listo si las circunstancias del equipo fueran otras, pero se trata de una lesión en la que ha recaído. Estamos mimando y cuidando sus cargas al milímetro y vamos a ser precavidos. En principio, el plan es que no viaje».

Pendientes.

«En estas últimas jornadas, incluso en el descanso de algunos partidos, estás pendiente de como van los rivales en sus encuentros. Por suerte, hemos podido cumplir el objetivo, lo que nos permite, no solo centrarnos en nosotros mismos, sino aplicarlo de manera natural, digamos. Serán jornadas de mucha tensión para todos, y sí, siempre estás pendiente de otros partidos, pero ahora, por una remota opción de playoff, no por eludir el descenso, lo que es un premio al trabajo de los chicos».

Ambición.

«Parece, cuando logras el objetivo, que te dejas ir un poco, pero afortunadamente contamos con gente muy experimentada, y la ilusión de un grupo de niños que quieren sumar más victorias. El equipo está con mucha hambre, y con ganas de reivindicarse después de muchas jornadas en las que se ha sufrido».

Próxima temporada.

«Como equipo y plantilla adquirimos un compromiso, que era el de trabajar sin pensar en los resultados, y ahora tenemos tres partidos de mucha exigencia. A partir de ahí, pensaremos en el futuro, no antes».

Cuentas.

«No echamos cuentas sobre donde podremos ganar, pues nos aguardan tres partidos de máxima exigencia, puede pasar cualquier cosa y nos centramos únicamente en el partido del Tizona Burgos, que va a ser durísimo. Y además, por otra razón; durante muchísimos meses hemos estado luchando por un objetivo, y en el deporte, como en la vida, hay que saber disfrutar de los buenos momentos. Cuando conseguimos la permanencia, casi no nos dio tiempo de saborearla, de relajarnos, pues enseguida ya estábamos hablando de playoff… que no es que sea una opción remota, pues estamos a dos victorias, pero no es parte de nuestro objetivo, ni sería tampoco natural dentro de un proceso de crecimiento de club, del presupuesto que manejamos y de los objetivos que nos marcamos, situarlo ahora en el foco, sería desvirtuar el objetivo».

Disfrutar.

«Tenemos que disfrutar, de ir a una pista como Tizona, a medirnos con un entrenador (Diego Ocampo) que es de los mejores formadores y desarrolladores del baloncesto español, contra una plantilla que está haciendo un ‘temporadón’, que lleva dos años bailando con el éxito… se trata de disfrutar, también del último partido con el Betis con nuestra gente, y luego ir a Lleida, ya veremos para qué, dentro de dos semanas».

No excesivo.

«No pienso en que si jugar playoff este año suponga un listón excesivo para el año siguiente, eso son discusiones de otro ámbito. En baloncesto profesional, cuanto más arriba quedes, mejor. Eso no quita que el año que viene el objetivo cambie, pues el objetivo no va en función de las posiciones del año anterior, sino en función de si existe un crecimiento sostenible, si hay un mejor presupuesto, en cómo está la categoría, en qué momento estás de crecimiento… creo que es lo que hace que este proyecto de Menorca sea sólido, y creo además que nuestra afición, afortunadamente, es de las mejores de España, tiene tradición, entiende de baloncesto, saben lo difícil que es que un proyecto perdure en el tiempo y solo tenemos palabras de agradecimiento. Y los objetivos del futuro, se marcarán en el futuro. Ahora, lo que nos preocupa es ir a Burgos a ver si somos competitivos».