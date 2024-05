El entrenador y director deportivo del Hestia Menorca, Javi Zamora, en la que ha sido su última rueda de prensa que concede en la Isla relativa a la presente temporada, primera que ha completado en LEB Oro el club insular y cuya permanencia en la misma aseguró hace varias semanas, ha confirmado que su intención para el próximo curso es seguir al frente del proyecto deportivo insular.

El madrileño, al que todavía resta un año de contrato del acuerdo cuatrienal que selló con la entidad de Maó al finalizar la temporada 2021 (meses después de su venida, ocurrida a inicios de ese año), comentó que además de que «espera cumplir» el mismo, desea y anhela «poder estar muchos años más en Menorca».

Cuestionado por la clave de la permanencia, Zamora entiende que esta ha sido, fundamentalmente, «el trabajo», y no la paciencia, como se ha comentado desde otras esferas del club en las últimas horas.

«La paciencia o la impaciencia no son cosas que nos afecten a los profesionales; siempre hemos estado muy tranquilos, también cuando las derrotas se sucedían, porque esto es básquet y somos conscientes de lo que tenemos que hacer para mejorar en el día a día y ser más competitivos», comenta al respecto.

Resalta el trabajo del equipo

Y abunda. «El equipo ha trabajado mucho y es de resaltar ese trabajo que han hecho los chicos, como se han sobrepuesto a la adversidad, a las lesiones, muchas veces jugando con molestias… y eso es una cuestión de compromiso y de profesionalidad. Esa ha sido la clave, pues los resultados no pueden marcar una evaluación en el deporte profesional, sino el proceso y el camino que acompaña a los mismos».

En esa línea, Zamora ha alabado también a toda la gente que conforma el microcosmos del Bàsquet Menorca, desde empleados, integrantes del cuerpo técnico y demás profesionales de la entidad, y sobre todo, a la afición, que ha desempeñado un rol «decisivo» en los resultados y permanencia en LEB Oro del equipo.

Zamora, que ha rechazado poner nota a la temporada del equipo, «pues es algo que no me corresponde a mí», ha precisado, ha reconocido que existe la posibilidad de que se produzcan bajas en la plantilla actual de cara al año próximo, en tanto que «esto es baloncesto profesional», si bien no ha revelado ni hecho referencia a nombre alguno.

Último partido de la temporada

En cuanto al partido de este viernes, último de la temporada para el Menorca, y que le enfrenta en el Barris Nord con el Força Lleida, un equipo que jugará para apurar sus opciones de ascenso directo a la Liga ACB (a lo que también optan en esta jornada final el Leyma Coruña y el San Pablo Burgos), Zamora espera contar «con el apoyo» que el equipo acostumbra a tener cuando juega en «tierras catalanas», del mismo modo que gustaría de «ofrecer un buen partido» en una pista donde habrá un «ambiente maravilloso».

En cuanto al rival, el técnico del Menorca destaca su «gran momento» y el gran juego que está desplegando». Por último, Zamora confirmó que el equipo viajará al completo, una vez Clevin Hannah y Álvaro Sanz, quienes se lastimaron en el entrenamiento previo al partido que el cuadro insular jugó y perdió contra el Real Betis hace seis días en Bintalfa.