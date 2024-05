«Sí, ya he acabado en el Helsingborg y no, todavía no se qué haré la próxima temporada». De esta manera el entrenador de baloncesto de Maó, Xavi Mascaró, confirmaba ayer a «Es Diari» que después de cuatro exitosos años en el baloncesto de Suecia y como máximo responsable del Helsingborg Basket, no renovará en esta entidad. El menorquín, que para este club su llegada supuso un antes y un después, se marcha como un héroe, después que en estos cuatro años haya ido de gesta en gesta; lo ascendió hace dos temporadas de la Tercera a la Segunda División (Superettan) y el curso pasado, Mascaró volvía a hacer historia en Suecia, proclamándose campeón y ascendiendo ahora en un hecho sin precedentes en el club a la Primera División sueca.

Mascaró hablaba ayer para este diario y sin ningún tipo de tapujo de una experiencia en Suecia, «muy positiva. Un aprendizaje enorme entrenar a nivel profesional, la confianza del club y llegar a conseguir el título de liga la temporada pasada», relataba orgulloso el ‘coach’ de Maó. «Muy orgullo la verdad de haberme atrevido a dar el paso y salir con 21 años de España. No ha sido fácil pero ha merecido la pena», exclama Mascaró, que a inicios del curso recién finalizado ya afirmó que entrenar en Primera División sería un paso muy grande en su carrera, como así lo ha logrado y con sobresaliente el insular. Futuro por ahora incierto Mientras hace las maletas ya para abandonar el Helsingborg, admite Mascaró que a día de hoy, «no sé lo que haré el año que viene. Tengo opciones interesantes por Europa que me hacen muchas ganas pero también quiero esperar y darme mi tiempo para decidir y tomar una decisión correcta para seguir mejorando», expresa, reconociendo que no cierra ni mucho menos puertas a volver a España. «Claro, también estoy pendiente de si sale algo interesante por España estas próximas semanas. ¿En EBA mismo? Sí pero depende del proyecto y ambiciones», cerraba. El apunte A China, a dirigir a un combinado de jugadores LEB Mascaró se irá próximamente durante tres semanas a China, donde dirigirá a un combinado español, representando a España, en un torneo de exhibición con equipos de Serbia, Lituania o los EEUU mismos. El preparador de Maó dirigirá al equipo español, formado por jugadores de LEB Oro, Plata y EBA, algunos de ellos, que se han enfrentado al Hestia, como Alejandro Rubiera o Jeffry Godspower. «Ganas de vivir una experiencia más fuera, con jugadores de nivel top de España y contra equipos de nivel. Ver cómo de capacitado estoy para entrenar estos jugadores y trabajar con ellos unas semanas», dice, como sus retos.