El Robles Força Lleida de la Liga Femenina 2 cerró la liga en octava posición, con un balance de doce victorias y catorce derrotas, siendo el cuarto equipo más anotador de su grupo en la competición doméstica y protagonizando una despedida de curso 2023-24 con buen sabor de boca, superando al Idaizábal (63-59). Y en buena medida, las claves de la gran campaña realizada por las del Segrià hay que entenderlas en clave menorquina, ya que su entrenador y su directora de juego titular son de Menorca. El Robles Força Lleida está dirigido desde la banda por el joven técnico de Maó, Rubén Petrus, y desde el centro de la pista por la cualificada base de Ciutadella, Pilar Comella.

Mientras el ‘coach’ mahonés ya descansa tras una temporada muy exigente y dura en su salto de máximo responsable del equipo de LF2 del Leida, reconocía ayer a «Es Diari» que, a nivel personal, cierra un año, «de muchísimo aprendizaje. Era mi primera experiencia como entrenador de categorías FEB y seguramente el más joven de cualquier categoría, entonces seguro que en muchos momentos de la temporada he pagado la novatada», decía con una media sonrisa el preparador. Aún así, abundaba Petrus que «he tenido la suerte de poder estar rodeado de un ‘staff’ maravilloso y con la confianza del club con el trabajo que realizábamos cada día y eso me ha hecho crecer muchísimo, estoy convencido. Además, he tenido la suerte de tener un grupo humano de jugadoras muy bueno», resaltaba, orgulloso de su estreno FEB.

La temporada del equipo, «ha tenido altos y bajos. Empezamos muy bien, logrando por primera vez la Lliga Catalana de LF2 y, en cuanto al arranque de liga fue muy bueno (4-1) pero luego sufrimos un par de derrotas dolorosas– una en la prórroga de cinco y otra de tres puntos en los últimos instantes–, contra equipos de arriba y eso nos afectó más de lo que creíamos», analizaba ayer, desde Lleida. A partir de ahí, «tuvimos una mala racha de resultados y en la segunda vuelta fuimos capaces de competir contra todos los equipos de arriba, pero no nos dio por sumar alguna victoria más y pelear hasta las jornadas finales el poder asomar la cabeza en la lucha por entrar en las Fase de Ascenso».

Todavía con la exigencia de la temporada muy viva y a pesar de que, de entrada, hay buen entendimiento, piensa Petrus que «aún es pronto para hablar del curso próximo, hay muchas cosas por hablar con respecto a la continuidad. Se ha mantenido alguna reunión con intención por ambas partes por continuar de la mano pero queda mucho por hablar», se sinceraba, hablando, eso sí, de retos. «Podría decir muchos. Sobre todo, no dejar de aprender de jugadoras, entrenadores, etc. Y eso me llevará a mi mayor objetivo, que es crecer y ser mejor cada día». En cuanto a retos de equipo/club, «no puedo decir nada, no hay nada cerrado aún», insistía.

Pilar Comella

Un Petrus que habló de Pilar Comella, su base ciutadellenca: «Ha sido y es una referente para nuestro equipo. Muchos registros anotadores y de generación para el equipo, una pieza muy importante en nuestro equipo y una jugadora exterior top de la categoría. Ha sido un privilegio entrenarla este curso», decía alto y claro el mahonés, acordándose también de otras dos menorquinas que han estado en dinámica del equipo toda la temporada. Andrea Fernández, «en dinámica completa, siendo una jugadora muy joven con una ética de trabajo muy buena; y Judith Villalonga, que ha estado en dinámica de entrenamientos durante la temporada y también nos ha ayudado en el día a día», cerraba el técnico de Maó.