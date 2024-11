Xavi Hernández Giménez (Maó, 1992) se mantiene incombustible. El más fehaciente argumento de ello, el 45 de valoración con que el talentoso base mahonés de Sa Tintina Es Castell pulverizó la estadística del pasado fin de semana en el ‘universo FEB’, en la victoria en pista del CB Zaragoza (68-70), tercera que obra su equipo esta temporada sobre cinco partidos, en el marco de la jornada 6 del subgrupo C-A de Tercera FEB.

Tal cifra, récord personal en la trayectoria del jugador, y que lógicamente le valió ser el MVP de la jornada, la estableció Xavi convirtiendo 35 puntos (6/7 en tiros de dos; 6/8 en triples; 5/6 en tiros libres), capturando seis rebotes, repartiendo 4 asistencias y forzando siete faltas personales.

Una hoja de partido casi perfecta la que facturó el director de juego de Sa Tintina Es Castell, sobre todo porque valió «para ganar», indica el jugador, y que además enmarcó una cancha de lo más especial, en tanto que el Pabellón CDM Mudejar, recinto que acogió el duelo maño-menorquín, fue el hogar de Xavi Hernández un decenio atrás, durante su etapa en El Olivar.

«No sé si la cancha ayudó, pero es una pista que me hizo sentir cierta nostalgia; fueron momentos chulos y está claro que jugar allí lo hizo más especial, fue como hecho adrede», explica Xavi sobre su actuación y brutal valoración.

Estos 45 créditos son, asimismo, la nota más alta de Xavi en un partido (logró 43 hace diez años, cuando su citada etapa en El Olivar y compartiendo vestuario con su actual compañero, Sergi Llufriu) desde que en 2012 hizo incursión en una liga estatal, en la entonces denominada Liga EBA. Durante el encuentro en suelo aragonés, el jugador «no sabía» los números que estaba consiguiendo, si bien un ‘chivatazo’ de su segundo entrenador en el intermedio le advirtió de que «ya llevaba 25 puntos anotados».

«Sí notaba que me estaba saliendo todo, pero tampoco esperas llegar a 45 de nota», abunda el base mahonés, al que habría «mosqueado bastante», si su valoración personal no hubiera ido aparejada de victoria. «Pero sí sirvió para ganar, para sumar una nueva victoria. Aun no hemos ganado en casa, por lo que este triunfo también ha sido importante para dar valor al trabajo que hace el equipo, además, creo que pocos equipos ganarán en Zaragoza, el CBZ es un buen equipo», añade Xavi.

Por último el base, y al ser preguntado por el equipo y su arranque de temporada (sexto clasificado, 3-2), entiende que «el inicio no es malo, pues tenemos un partido pendiente y una de las derrotas fue ante el líder», revisa, pero no niega esperar «más» del equipo.

«Tenemos un conjunto compensado, no estamos al máximo, lo que es positivo porque podemos dar más», termina Xavi Hernández, el héroe incombustible de Sa Tintina Es Castell y de la semana en el ‘universo FEB’.