«La Fundació Vidalba nos ofreció la posibilidad de poder dar clases de baloncesto a chavales discapacitados de Ciutadella, ya que en Maó, a través del CB La Salle Maó, ya hace unos años que lo hacen y va muy bien y la verdad es que dijimos que sí en seguida, buscando el día que fuera mejor para el entrenamiento». De esta manera nació hace unos pocos meses y como nos explica su presidente, Siscu Faner, uno de los proyectos más novedosos e ilusionantes que han nacido y crecido en el Club Bàsquet Boscos Ciutadella estos últimos tiempos. El Boscos&Vidalba de baloncesto discapacitado.

«Lo más bonito es que el primer día vinieron apenas seis chavales a probar en Calós y al segundo día ya fueron diez, viniendo de nuevos, semana a semana», se congratula Faner, quien nos detalla que es la Fundació Vidalba la que pone dos técnicos– entre ellos en ‘cabecilla’, Eloi Barrasa– y la entidad salesiana, los otros dos monitores. «Se ejercitan los miércoles en Calós, algo más de una hora, y realizan ejercicios motrices y juegos de baloncesto», explica, recalcando que ya jugaron un partido contra jugadores y técnicos del Boscos, «y fue una fiesta total», exclama Faner, avanzando a «Es Diari» que este curso 2024-25 aún no los pondrán en competición; «sin embargo, vamos coordinados con La Salle Maó para que en sus partidos oficiales que jugarán en el Interilles se puedan llevar en cada convocatoria 2-3 de nuestros jugadores, para que se vayan adaptando».

Y de cara a la temporada próxima será cuando CB Boscos y Fundació Vidalba decidirán si los inscriben oficialmente o no federados en la liga adaptada autonómica. «En la presentación del club del otro día se vio que son la alegría del club», acaba un orgulloso Faner, viendo como ya son una docena de componentes.

Eloi Barrasa, su entrenador

En el plano técnico, el máximo responsable en la pista– junto a sus ayudantes, Dani Martín, Joan Faner y Saila Pons–, es el jugador del Sa Tintina CB Es Castell de Tercera FEB, Eloi Barrasa (Sant Lluís, 1996). El entrenador del ilusionado Boscos&Vidalba de baloncesto adaptado nos señala que hace cinco años que está vinculado en la Fundació Vidalba, realizando funciones de monitor de diferentes actividades. «En cuanto al baloncesto, le tengo un aprecio especial y es el segundo año que estoy con el grupo», nos avanza Barrasa, que combina los entrenamientos con sus chavales en Calós, con los de jugador, a las órdenes de Oriol Pagès.

Barrasa, mientras preparaba ayer el entrenamiento que celebraron anoche como cada miércoles en el pabellón de Calós, nos hablaba, orgulloso y emocionado, de su grupo adaptado. Tal y como nos narra, «la mayoría de los chavales del equipo tienen TEA o Síndrome de Down, siendo entre 10-15 deportistas mixtos y que la realidad es que no habían jugado al baloncesto, nada más que por ‘hobby’ en los parques de Ciutadella», nos cuenta, Barrasa, para quien esta experiencia es tan única como enriquecedora, a nivel personal. «Me aporta mucho, ‘mil’ emociones y valores que transmiten; me paso una hora en coche para ir y otra para volver para entrenar unos 50 minutos y siempre vuelvo muy contento», admite el ‘coach’. «Transmiten mucha energía y motivación para aprender», añade Barrasa, quien nos explica que en este caso, «como cualquier equipo de básquet, trabajamos los conceptos básicos, puesto que no tenían conocimientos previos; bote, pase y tiro (técnica individual) e intento que se lo pasen lo mejor posible a través del juego».

Y es que como ya se vio en la presentación del club, siendo los grandes protagonistas, «no hay gente más agradecida y transparente que ellos», exclama de sus propios ‘Campeones’. «Son un claro ejemplo de que las barreras se las pone uno mismo; pueden hacer todo el que se propongan y estoy muy contento que entre Boscos y Vidalba les podamos ofrecer esta posibilidad de practicar baloncesto», zanja, Barrasa.