Jordan Davis, la última adquisición del Hestia Menorca durante el presente mercado invernal –de las tres acometidas por el club–, y con dos partidos ya en su hoja de ruta con la elástica del equipo insular, en los que ha dejado patente el tremendo talento que atesora (26.5 puntos de promedio anotador en esa breve secuencia), disfrutó en la mañana de ayer de su particular acto de presentación en sociedad como nuevo integrante del proyecto insular.

El mismo tuvo lugar en Alaior, en la sede de La Menorquina, una de las firmas que integran el enjambre de patrocinadores del Hestia Menorca, donde Davis dejó clara su convicción en las posibilidades del equipo, como también del rol de líder del grupo que ha venido a desempeñar. Todo ello sin obviar los atractivos de nuestra idílica Menorca, que, asegura el escolta de Las Vegas, le ha seducido tanto a él como a su mujer desde un primer momento.

«Solo llevo aquí dos semanas, pero nos encanta despertarnos todos los días, ver el agua, el sol... y el clima ha sido agradable», concede en ese sentido el jugador estadounidense, además de subrayar «que el equipo nos ha recibido con mucho cariño».

«Gran experiencia»

Davis se felicita por la «gran experiencia» que está viviendo en la Isla, aunque no rechaza que el no haber podido ganar en ninguno de sus primeros dos partidos con el Menorca «ha sido difícil», aunque reconoce que es un modo de ir cogiendo el tono al equipo y a la liga y que quizá pueden ser el preámbulo de «una racha ganadora, no solo ganar un partido; ganar aquí y otro allá, para, a medida que avance la temporada, llegar más alto en la clasificación».

Sobre el papel que ha venido a desempeñar en el Hestia Menorca, Davis no se esconde. «Cuando tomé la decisión de venir aquí, lo primero que me dijo el entrenador que me exigiría sería el ser un líder, especialmente porque tenemos un equipo joven y por mi experiencia, que asumiera ese liderazgo», detalla el escolta yanqui.

«Hablar con los jóvenes, ser la persona que transmita energía positiva. Así que lo primero es mi liderazgo, y lo segundo, mi habilidad para el baloncesto», abunda Davis en lo que se refiere a su misión en el Menorca, y que por otra parte comenta que «muchas veces me han dicho que me concentro en anotar o que soy solo un anotador, pero creo que aporto muchas cosas, ya sea pases, rebotes o juego de defensa».

Asimismo, Davis comentó que «el equipo está muy unido» y que el ambiente dentro del vestuario es «positivo», lo que junto con el «trabajo que hacemos en los entrenamientos», tendrá pronto reflejo «en la pista», augura. El jugador, que proviene del Breogán de Lugo de Liga ACB, donde empezó la actual temporada, hizo alusión también a que venir a Menorca significa para él, en términos baloncestísticos, como una suerte de regreso a su infancia.

«A veces, en los niveles más altos sientes que el baloncesto es como una prueba. Aquí, en Menorca, realmente vuelvo a lo básico. Lo más importante que he advertido de esta experiencia en un corto período de tiempo es que realmente te lleva de regreso a tu infancia, cuando simplemente te divertías y disfrutabas del baloncesto en su forma más pura», termina Jordan Davis, el nuevo líder del Hestia Menorca.