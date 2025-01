Heurtel: «El Barça se ha vuelto a reír de mí»

El base francés Thomas Heurtel siente que el Barça se ha «reído» de él «una vez más», después de hacerlo viajar este viernes a la capital catalana para cerrar su fichaje hasta final de temporada y echarse atrás a última hora.

«Primero fue en Estambul y esta vez es peor porque está mi familia. Es una falta de respeto muy grande», ha lamentado Heurtel en una rueda de prensa que ha realizado en una hotel de Barcelona.

El internacional francés recordaba así, cómo en diciembre de 2020, Sarunas Jasikevicius, entonces entrenador del Barça, no dejó que subiera al avión de regreso tras disputar el equipo un partido en Estambul. El motivo fue que se enteró de que estaba negociando con el Real Madrid su salida del club catalán, que pensaba darle la carta de libertad al creer que iba a fichar por el Fenerbahce.

Heurtel era consciente de que ese episodio que desembocó en su fichaje por el eterno rival iba a complicar su vuelta al Palau Blaugrana, pero también que con el tiempo se podría reconducir la situación.

«Todos sabemos cuál iba a ser el recibimiento en el Palau, pero cuando se filtró el fichaje pensé que iba a ser mucho peor y la verdad es que he recibido mucho apoyo. Pero también confiaba en que los resultados podrían hacerlo cambiar», ha comentado al respecto.

De hecho, el agente del jugador, David Carro, ha desvelado que incluso se informó a los Dracs, el principal grupo de animación del Palau, del retorno del galo, y ellos no pusieron ninguna objeción. Y que su representado, que ya tenía dorsal asignado (el número 3), aceptó «inmediatamente» cobrar «lo que quedaba» tras el finiquito de Raul Neto, hasta final de temporada.

«Con todo acordado», según Carro, Heurtel habló con el entrenador, Joan Peñarroya, y el directo deportivo, Juan Carlos Navarro, «para ver cómo iba a entrar en el grupo», antes de coger el avión.

«El míster estaba muy feliz, me comentaba lo que esperaba de mí y deseaba que llegara lo antes posible. Navarro me mandó un mensaje diciéndome que tenía muchas ganas de que llegara», ha asegurado el jugador. Sin embargo, según Carro, Josep Cubells, el directivo responsable de la sección, le avisó mientras Heurtel volaba acompañado de su familia, de que el fichaje finalmente no se podía cerrar: «No ha habido una explicación. Nos dicen que no se puede hacer por la repercusión social del fichaje».

Por eso Carro ha responsabilizado a Cubells -«hoy le he mandado un mensaje y no me ha contestado», se ha lamentado- y no a Joan Laporta de que el fichaje finalmente no se haya concretado: «Porque Cubells me dijo: pongo la cara por el presidente, hay luz verde».

«Me parece muy grave tirar para atrás un fichaje cuando has dado tu palabra», ha insistido el agente del jugador, quien ha avanzado que por este motivo «la familia se guarda el derecho de tomar las medidas pertinentes».

Y es que, tras rescindir su contrato con el Shenzhen Leopards de China, Thomas Heurtel quería volver a jugar, a sus 35 años, en un equipo de Euroliga, y regresar al Barça era una buena opción.

«Yo estaba muy feliz, era una nueva oportunidad y podría ayudarles. Todos estaban ilusionados, yo el primero. Y llego aquí y recibo la noticia. Es triste», ha sentenciado el internacional francés, quien ha desvelado que el propio Peñarroya le ha llamado hoy «para pedir disculpas».