Lleva ya algunos años sin ejercer en Menorca pero el técnico menorquín, Robert Bonvehí, de los entrenadores de la Isla con una experiencia más dilatada, sigue ejerciendo y mostrando sus capacidades en la península; como este curso 2024-25, en el que es el ‘coach’ del CB Cuarte de Huerva de la Tercera FEB. Y lo hace Bonvehí tras un año sabático de básquet, tras haber subido precisamente al club a esta categoría, a posteriori de haber sido cinco años su Director Técnico y tras pasar por la prolífica cantera del Baloncesto Zaragoza, junto a su amigo, Lluís Arbalejo.

Bonvehí, que lleva unos años ya fuera de la Isla, nos habla de su parón el curso pasado. «Necesitaba parar. Llevaba cinco temporadas en el club, intensas, combinando la Dirección Deportiva, algún equipo de formación y el sénior. Entendí que tras ascender a Tercera FEB era un buen momento para finalizar un ciclo», señala.

Experiencia complela

El grupo C donde juega el Cuarte de Huerva, «siempre es complicado. Estoy contento con el trabajo diario pero en competición nos falta consistencia en ciertos aspectos del juego, que entendemos por esa juventud y falta de experiencia», analiza. «Tratamos de evolucionar en la medida que es posible y que nos permite la competición y en ligas cortas, dos victorias o dos derrotas seguidas cambian la clasificación y posiblemente, su dinámica», relata el menorquín, dirigiendo a un club muy joven, «creado hace poco más de diez años. La idea del club es asentarnos en la categoría y que jóvenes y club sigan progresando», narra, anclados en una posición más tranquila, a dos victorias del descenso tras un 1-4 inicial, «seguros que deberíamos haber ganado algún partido más y la conciencia que dos partidos cambian tu realidad. Creo que si seguimos trabajando como hasta ahora no deberíamos tener problemas», advierte, tras un diciembre complicado de lesiones.

Bonvehí, cuya última aventura en Menorca estuvo de DT y entrenador del primer equipo del CB Ferreries, está, «muy contento de mis cinco años de DT en el Cuarte, a pesar de ser una etapa difícil. El crecimiento del club ha sido muy rápido, mucho más que los medios. Lo más complicado fue estructurarlo deportivamente, entrenando en 4-5 instalaciones diferentes. Conseguimos un grupo humano sensacional, de muy buen nivel», se congratula de un Cuarte de Huerva al que llegó de la cantera del Zaragoza ACB. «Fue sensacional. Trabajar con Arbalejo es otra historia. Es un fenómeno y sólo te tienes que preocupar de entrenar; lo demás se encarga él, algo de gran valor y sí, tres temporadas muy intensas, muchas horas de entrenamiento, mucho trabajo pero con grandes recompensas deportivas», destaca.

Arbalejo hizo un gran equipo de trabajo, «todos extraordinarios, y lo más meritorio, que funcionara como un reloj preciso. Cada generación tenía varios jugadores de proyección, muchos en selecciones nacionales en Europeos y Mundiales y alguno en la NBA (Vit Krejci); Selección Española, ACB, y las tres categorías FEB. Es muy difícil y un porcentaje muy elevado de ese éxito pertenece a Arbalejo y el respaldo de Willy Villar (DT).

A Bonvehí este deporte le encanta, pasándoselo genial tanto en formación como en sénior. «Enseñar es apasionante pero la adrenalina de la competición también. Cada etapa tiene sus singularidades, la clave es adaptarte a ellas. En formación trabajas a años vista y en sénior de partido a partido. Con matices, claro», relata en «Es Diari». y sí, habla de su isla. «Siempre tienes la ilusión de volver a Menorca. Me he criado allí y soy menorquín. Se echa de menos y tantas amistades y conocidos», admite, muy a gusto en Cuarte de Huerva, «con un proyecto muy ilusionante y muchas ganas de trabajar. Aunque el deporte es muy caprichoso, no me planteo situaciones que no dependen de mí», dice, de un posible regreso al básquet menorquín, viendo «imposible» valorar cómo se trabaja a día de hoy en Menorca.

«Sólo sé de conversaciones telefónicas sobre tal o cual jugador, insuficiente para valorar. Lo que tengo claro es que Menorca es tierra de baloncesto y siempre hay y surge talento», exclama, hablando igualmente de los dos buques insulares, Hestia Menorca y Sa Tintina Es Castell. «Sigo su actualidad a través de vuestro diario y estadísticas y no puedo ser objetivo. En el Hestia tengo dos buenos amigos al mando. Miki Ortiz está haciendo un gran trabajo, excelente persona, ex-jugador mío. Con Javi Zamora coincidí con la Selección U16, fui su ayudante, logrando la plata en el Europeo de Novi Sad. Le tengo tanto cariño como respeto, es muy bueno y lo está haciendo muy bien», piensa en voz alta de unas ligas FEB, «complicadas pero la Primera de esta temporada es muy salvaje. Hace años que no había este nivel».

En Es Castell, prosigue, «probablemente sus expectativas son algo más altas que la clasificación que atesoran pero la baja de Xavi es muy determinante. Tienen un muy buen entrenador (campeón de Euroliga y un ascenso muy meritorio) que seguro le sacará el máximo rendimiento», asegura, recordando Bonvehí que, tanto Oriol Pagès (CB Jovent) como Dani Sastre (Virgen del Carmen), «son ex-jugadores míos, dos grandes tipos. Espero y deseo que les vaya muy bien a los dos equipos. Están muy bien dirigidos y trabajados», cierra el entrenador, con un pasado dilatado en Menorca.