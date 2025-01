Discurrido menos de un mes desde su incorporación al banquillo del Obradoiro y a Félix Jacinto Alonso García (León, 1973) le sobreviene un desplazamiento que en su caso, a nivel personal, siempre es especial; la visita a Menorca.

Entrenador del Jovent d’Alaior entre agosto de 2008 y finales de 2009, al que dirigió un año en LEB Bronce y algunos meses en LEB Plata y a partir de lo que gestó un vínculo con la Roqueta que todavía hoy mantiene, la de este sábado será su segunda visita a Bintalfa en calidad de adversario desde ese entonces y en poco más de un año (la anterior ocurrió como técnico del Ourense, en noviembre de 2023, y que solventó con victoria, 50-74).

«Afrontamos el desplazamiento como un partido más, como corresponde a un partido fuera de casa, que en esta liga todos son complicados, más en una pista como Bintalfa, donde el público siempre aprieta y hace que los partidos sean complejos; además, el Menorca ha ganado sus últimos partidos en casa, el más reciente ante uno de los grandes, como es Palencia», analiza Alonso, que tiene la sensación de que el Menorca «es un equipo que tuvo un buen inicio de liga, con esas dos victorias, y que después, cuando llegaron las derrotas y las dudas, supo recomponerse, fichando a algún jugador y manteniendo siempre la identidad, lo que por otra parte habla muy bien de los proyectos que se arman en la Isla».

En un terreno más personal, Alonso admite que jugar en Menorca «siempre es especial, dejé aquí gran cantidad de amigos y es como si no hubiese pasado el tiempo».

Retornando a lo que puede deparar el partido de este sábado en el Pavelló Menorca, el preparador leonés del Obradoiro espera un duelo «complejo». «El Menorca tiene jugadores que conocen la liga, otros que quizá la conocen menos, pero que han tenido un buen impacto en el equipo», descifra.

«Del Menorca me preocupa el estilo que tienen, defensivamente sobre todo. Esas defensas presionantes en todo el campo, las defensas alternativas, que a Palencia le confundió tanto, cómo te cortan el ritmo; que si no eres capaz de entender el partido, te meten en un lío y te ganan», desmenuza Alonso, que por otra parte hace alusión a jugadores con «mucha calidad» como «Lukovic y Arteaga», y a «las rachas que pueda tener Pol Figueras, McDonnell jugando al ‘3’, Ivanov… en definitiva, una plantilla larga, con una buena combinación de gente experta con otra más joven y probablemente más equilibrada que la de la temporada pasada, en la que dependían mucho de Clevin Hannah». «Creo que el Menorca de este año tiene más recursos», abunda.

Nueva etapa

Sobre cómo está viviendo estas primeras semanas en Santiago de Compostela y en Obradoiro, un equipo recién descendido de la ACB al que se incorporó en plenas Navidades con la exigencia de retornar de inmediato a la primera liga y la urgencia de revertir una dinámica que ha llegado a ser preocupante, Félix Alonso, que se encuentra «bien» en la plaza gallega, se extiende del siguiente modo.

«Es la cuarta vez que estoy en una situación de este tipo. Dos de ellas fueron con un objetivo diferente, que era salvar la categoría, y otra, como fue en Portugal, el objetivo era terminar lo más arriba posible. Tres experiencias distintas pero con un punto en común, que es llegar a mitad de temporada, que siempre es difícil, pero que me ayudan a afrontar la situación de ahora. Cuando llegas a mitad de temporada es porque la cosa no funciona. Tienes que liderar el grupo, tratar de reflotar la mente de los jugadores, pues la gente está triste, falta confianza, has pasado de ser favorito a tener dudas… y todo eso hace que seas incapaz de ganar a nadie. Pero en las últimas dos jornadas, el acceder a la Final Four de la Copa España, el lograr superar momentos difíciles como antes no lo hacíamos permite que estemos revirtiendo la situación. Y de lo que se trata es de seguir creciendo, de ir a por el siguiente ataque, a por la siguiente defensa…».

El técnico leonés, que asegura contar con un «grupo humano muy bueno» y proclama sin vacilar que «ascender a la ACB» es el objetivo del Obradoiro, es consciente sin embargo de que el proceso de recuperación que su equipo está experimentando en estas semanas no le dará para pelear por el ascenso directo, por terminar primero en la fase regular.

«Matemáticamente no es imposible ser primeros, pero el sentido común así lo indica. A partir de ahí nos centramos en intentar ganar partidos para llegar a la fase final y abordar el objetivo del mejor modo por la vía más larga. Sabemos que ese es el camino, y he venido aquí con el objetivo de ascender», concluye Félix Alonso, a pocas horas de visitar por segunda temporada consecutiva la Isla como rival y de ser otra vez rival del Hestia Menorca. Un enemigo entrañable.