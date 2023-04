«En principio, si todo sale bien y no hay ningún contratiempo de última hora, debutaría en este Giro de Italia 2023». Estas eran las palabras este jueves para «Es Diari» del ciclista menorquín del Movistar Team, Albert Torres, anunciando que a contrarreloj tras su accidente y posterior intervención quirúrgica, llegará a tiempo e irá convocado con la escudería navarra a la ronda italiana, que arranca en poco más de una semana.

Y es que el mismo Torres señalaba a este diario que lo que sí está confirmado de acuerdo con el Movistar Team es que «mi regreso a las competiciones no llegará antes del Giro. Hemos decidido que no haremos ninguna carrera previa en mi caso. La previsión era quizás competir yo en Normandía pero por parte del equipo me han dicho que han dicho que no, que siga entrenando y que, si no hay nada nuevo, estaré en la salida del Giro», avanzaba el ciclista insular. Recuperación meteórica de la rotura de clavícula que sufriría en tierras belgas, pasando de nuevo por quirófano.