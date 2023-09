«Día difícil en mi última Copa del Mundo de Les Gets de esta temporada. Tuve una mala salida, luego una caída y un pinchazo, que no me permitieron terminar». Así narraba el ciclista de Ciutadella, Francesc Barber, su infortunio de estos últimos meses en sus citas internacionales.

Barber, después del accidente que sufrió en Andorra y que le impidió competir en Arinsal, se encuentra totalmente recuperado de sus lesiones y pudo competir en Les Gets aunque con muy mala fortuna. «Este año está siendo complicado pero hay que intentar sacar lo positivo. Contento de volver a estar en la salida de Copa del Mundo», decía el insular, que un día antes en la Copa del Mundo había sido el 24º en la ‘Short Track’.