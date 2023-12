Justo antes de las fechas navideñas, Movistar Team ha reunido a la totalidad de sus 29 integrantes en Calpe (Alicante) para cubrir el único ‘training camp’ de su pretemporada 2024 y con el ciutadellenc Albert Torres en liza, en un año que se presenta duro y apasionante para el menorquín, en el equipo y con los Juegos Olímpicos de París. La estancia de la escuadra telefónica –hasta el miércoles 20–, comprende, además de las largas sesiones de entrenamiento en carretera, pruebas físicas y técnicas, compromisos con patrocinadores y otros actos de relevancia para el cuadro azul.

Ha sido esta la primera ocasión en que Nairo Quintana, cuyo regreso a Movistar Team se anunció pocos días después del primer ‘stage’ de carácter logístico en Pamplona, ha compartido esfuerzos con sus nuevos compañeros en suelo europeo entre ellos, el mismo Torres.

Tour Down Under 2024

La primera cita del Movistar Team este 2024 será la Tour Down Under de Australia, una cita de seis etapas y un total de 823 kilómetros en la que aún no se sabe si el ciutadellenc participará o no.