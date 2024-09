Que Menorca y muy especialmente Ciutadella es una cuna de grandes ciclistas lo demuestran nombres recientes como Albert Torres, Ruth Moll, Núria Bosch o Francesc Barber mismos. Sin embargo, no acaba aquí la lista de ‘bikers’ de nivel salidos de la Isla y que ponen su nombre entre los mejores de las competiciones autonómicas y españolas. Es el caso mismo de la también ciutadellenca, Eva González Mogollón, de 20 años, de categoría sub23 actualmente y que lleva desde los diez años subida a una bicicleta. González este 2024 ha sido cuarta de España y recientemente fue plata en el Open de España de su edad y tercera absoluta.

Lo más peculiar de la corredora de BTT menorquina radica en que esta temporada 2024 la ha competido como independiente, sin estar enrolada en ningún equipo después que la temporada pasada se desvinculara del Mallorca IB MTB Academy. «Salí de este último equipo porque llevaba mucho tiempo y sentía que necesitaba un cambio para estar mejor», nos expresaba ayer a «Es Diari» la menorquina, antes de enfundarse el maillot para ejercitarse un día más. «De momento corro como independiente para terminar el año, entreno en Menorca o en la península, depende de si estoy de viaje por competición, ya que a veces me quedo ahí a entrenar», detalla, confirmando que, «salgo sola a entrenar, con unos entrenamientos puestos por mi entrenador».

La ciclista ciutadellenca, puño en alto, tras lograr un triunfo.

Entre Menorca y la península

Eva González, que empezó seriamente en el mundo de la ‘bici’ cuando estuvo viviendo cuatro años en la Comunitat Valenciana y volvió a la Isla para estar un año en la PC Ciutadella, en pruebas del Superprestigio, Open de España y Súper Cup normalmente se mueve entre las tres primeras posiciones, lo que la lleva a no preocuparse en exceso por el hecho de estar sin equipo, por ahora. «En el mundo del MTB es difícil estar con un equipo, independientemente de si eres mujer o no y, de momento, no busco fichar con ningún club. Pretendo una mejora en mí misma esforzándome cada día aunque para mí sería un sueño poder competir con un equipo claro», se sincera. Mientras tanto, solo piensa en «seguir creciendo cada día más como deportista, poder hacer una buena temporada y llegar bien para el Campeonato de España, para poder hacer buena carrera. Mi objetivo siempre es sentir que lo hago bien y tener un buen progreso», acaba, muy motivada.