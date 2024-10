Disciplina, constancia y compromiso son pilares básicos a los que se ha tenido que agarrar desde hace ya muchas temporadas la ciclista menorquina, Núria Bosch (Ciutadella, 1999), primera del Ránquing nacional MTB 2024, ⁠subcampeona de España Élite 2024, primera general de la Shimano Super Cup Massi 2024, segunda general de la Copa España Élite 2024 y a día de hoy la ciclista 28 del Europeo y la 55 del Mundial.

La ciutadellenca, que nos confirma en esta entrevista a «Es Diari» que renueva en el equipo Massi para el 2025, sigue con su espléndida carrera en el mundo de la BTT, una pasión que compagina con su trabajo de Bioestadística. Consciente como nos asegura en esta página que es imposible vivir profesionalmente de la ‘mountain bike’, compagina trabajo con ‘bici’ y lo hace de manera espectacular, a las puertas de los JJOO de París, si bien España se quedó sin plaza y por tanto Bosch no pudo optar a la misma. De hecho, ni en Londres 2012 ni en Río de Janeiro 2016 hubo participación española en XCO femenina. La última, Rocío del Alba García, en Tokio 2020. El reto ahora, Los Ángeles 2028.

A nivel general Núria, ¿cómo valora su temporada? ¿Mejor o peor de lo programado?

—Considero que he hecho una muy buena temporada, en la que he conseguido mejorar y crecer como corredora que es el mayor reto u objetivo que me planteo cada año. En cuanto a las expectativas, estoy satisfecha con lo conseguido, excepto el Campeonato de España, que ya visualizaba la victoria y me pasaron 100 metros antes de meta. De todo se aprende, no tenía que ser.

Bueno, fichó el pasado 2024 con su plantilla, ¿renueva al final con el equipo Massi para el 2025?

—Sí, ha sido un buen año con la escuadra en mi primer año ahí y siguen contando conmigo para la próxima temporada por lo que sí, os anuncio que he renovado.

¿Qué retos se pone y le traslada el club de cara al año entrante tras rozar estas en los JJOO?

—Todavía no hemos estructurado el calendario para la próxima temporada, ahora estoy centrada en desconectar y asimilar la temporada 2024 para después organizar la siguiente pero en principio los objetivos serán similares a los de este año.

Además de competir a alto nivel trabaja en Barcelona, ¿es difícil compaginar trabajo con la competición de élite en BTT?

—Ahora mismo estoy trabajando como Bioestadística en Bioclever, una CRO de Barcelona. Por supuesto que sí, no es nada fácil poder compaginar el trabajo con los entrenamientos y las carreras cuando estamos en plena temporada pero con mucha organización y motivación todo es posible.

¿Se ha planteado llegar a competir a nivel profesional o es imposible en el mundo del ciclismo de la ‘mountain bike’?

—Actualmente es prácticamente imposible poder vivir únicamente de la competición en nuestra modalidad en España siendo chica, por lo que siempre he estado estudiando y/o trabajando paralelamente a la competición.

España lleva tres veces ya sin obtener plaza olímpica desde los últimos cuatro JJOO. ¿Qué pasa? ¿Por qué cree que no salen referentes como Rocío del Alba?

—Rocío estuvo en Tokyo 2020, que fueron las penúltimas olimpiadas, y en París 2024 nos quedamos a las puertas de clasificarnos. Las tres mejores chicas de cada país aportan puntos en el ránquing mundial de equipos y por muy poco no entramos de nuevo en los Juegos Olímpicos.

De cara a París 2024, de haber obtenido plaza España, ¿podría haber sido suya no siendo la número 1 en élite en España?

—Sí, si finalmente España hubiese conseguido plaza después la seleccionadora– junto con unos criterios– hubiera elegido a la mejor corredora en aquel momento para representar a España en las Olimpiadas francesas.

Los Ángeles 2028 le cae todavía muy lejos imagino; sin embargo, ¿podría llegar a plantearse batallar por estar en los EEUU?

—De momento no lo sé, el período de clasificación olímpico no empezará hasta el 2026 así que de momento, paso a paso. A centrarse en la temporada 2025 y ya se irá viendo como avanza todo.