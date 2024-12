«Contento de recuperarme bien de la caída de París, más de tres meses parado; he vuelto a entrenar y con muy buenas sensaciones y la tranquilidad que me da el club». Así empezó a hablar ayer para este diario y desde Madrid, Torres, agradecido a Movistar de seguir con ruta y pista. «Pienso en Europeo y sobre todo Mundial, importante para mí y club y sí, contento de mi sexto año, siendo un sueño al fichar y orgulloso de ayudar año tras año», exclamó, pensando en «seguir mejorando donde me digan. El 2025 tengo vueltas de una semana y estoy de reserva en el Giro; de no hacerlo, iría a la lista larga del Tour de Francia, que es mi desafío.

Reto que nos marcamos de estar bien ahí y espero no tener lesiones. Movistar sabe de mis posibilidades y me dicen que siga lo bien que hice el Giro».