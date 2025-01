La exciclista profesional ciutadellenca residente en Asturias, Ruth Moll, acaba de finalizar una temporada 2024 para enmarcar, rúbrica a la segunda juventud que está viviendo la menorquina en su regreso a la competición de bicicleta de montaña. Moll finalizó curso este fin de semana pasado con un epílogo brillante, acumulando la quinta victoria consecutiva en el Campeonato de España Máster de Ciclocross.

Moll cierra 2024 con hasta 17 competiciones y las medallas de plata en el Mundial y el Europeo, además de ser campeona de España y de la Copa de España, protagonizando una brillante etapa como ciclista máster en la modalidad de ciclocross. Y es que desde que la insular ‘descolgara’ la bicicleta en competición para competir en máster, acumula ya cinco medallas consecutivas en Campeonatos de España, dos medallas de plata en el Campeonato del Mundo, una medalla de bronce en Campeonato del Mundo y otra de plata en el Campeonato de Europa.

La menorquina, en una nube

Profesional durante más de 15 años, internacional con España en Mundiales y Europeos y preseleccionada para los JJOO en pleno apogeo profesional de Moll se congratula por esta segunda etapa de éxitos, ahora en máster. «Jamás lo habría imaginado cuando dejé de ser profesional y estuve años desvinculada de la competición», relata Moll para este diario, quien ya por trabajo una marca ciclista le dejó una ‘bici’ para competir en Madrid a nivel local pero acabó enganchándose de nuevo. «Empecé con una Copa de España, por aquello del ‘gusanillo’, y al final mira, en máster he visto que de cada vez hay un mayor nivel y mujeres que compiten, básico para seguir entrenándome y tener más alicientes», exclama la ciutadellenca.

Insiste Ruth Moll en afirmar que ante tanta medalla nacional e internacional, la primera sorprendida es ella misma. «Repito, jamás lo pensé a esto, sinceramente. Y ahora claro, sí me pongo objetivos, como este 2025 ganar el Mundial, después que este año me haya quedado súper cerca», analiza la insular, en cuyo palmarés profesional hay doce metales en Campeonatos de España en diferentes modalidades de BTT, ruta y ciclocross, hasta el 2008, cuando se retiró ganando el Campeonato de España de Ciclocross. «El Mundial de Varese, en Italia, ahora es mi asignatura pendiente ganarlo en máster y por lo demás, seguir disfrutando que es lo que realmente me gusta. ¿Mis claves? Ser constante, mi experiencia y el bagaje de haber sido muchos años ciclista, lo que al final se nota y ayuda claro».

Finalmente Moll, quien últimamente ha cumplido otras gestas como ser la primera fémina en subir el Kilimanjaro o dar la Vuelta a Irán por la igualdad, cuenta que tenía un proyecto ambicioso en Groenlandia– por el cambio climático– «pero la pandemia me lo paró y, de momento, no hay nada en mente».