La liga balear cadete de fútbol no se disputará. Cuanto menos, no esta temporada 2022-23 que se avecina, que se había previsto como la primera de un torneo que se instigó hace algunos meses desde la Federació Balear, y que por el momento no arrancará debido a que el Govern balear rechaza asumir el coste de los desplazamientos aéreos, un requisito imprescindible para que los clubes (de todo el Archipiélago) participen en la competición. El hecho de que ser una categoría, la cadete, considerada dentro del ciclo de edad escolar, también ha sido un hándicap en la negociación entre Federació y Govern.

El CE Alaior y el CD Menorca, en virtud de los méritos contraídos en la liga menorquina cadete de 2022, se ganaron la plaza para representar a la Isla en la primera edición del torneo. Desde el propio club azulgrana confirmaron en la tarde de ayer a este diario que la Junta Insular de Menorca (JIM), apéndice de la Federació Balear en la Isla, les había notificado que la liga balear cadete de nuevo cuño quedaba cancelada. La creación de la competicón, impulsada como un émulo del grupo balear de Liga Nacional Juvenil (que sí cuenta con el soporte del Ejecutivo autonómico en lo que concierne a los viajes inter islas) había disfrutado de una buena acogida entre los clubes de Menorca. Por su parte, la Federació Balear, además del beneficio competitivo, aludió igualmente a que este campeonato facilitaría el ‘scouting’ sobre los jugadores de Menorca e Ibiza susceptibles de ser reclutados por la selección balear sub 16. Un pliego de intenciones que por el momento no cristalizará.