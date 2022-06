El culebrón del verano en el fútbol menorquín que han protagonizado el CE Mercadal de la Tercera División y el delantero de Ciutadella, David Camps, ahora sí ha llegado definitivamente a su fin. Al menos, en lo que se refiere a la próxima temporada 20222-23 del conjunto rojiblanco en la categoría nacional y del ‘pichichi’ de la pasada temporada en el equipo insular. Y es que después que hace un mes aproximadamente desde la entidad mercadalenca, su presidente, Toni Riudavets ‘Vila’, le comunicara al ciutadellenc que no contaban con él de cara a la siguiente temporada en Tercera División –por decisión exclusivamente técnica del entrenador, Lluís Vidal–, en el Municipal de Sant Martí recapacitaron una postura polémica y no entendida en una parte importante de la afición del Mercadal y esta semana le propusieron renovar. Sin embargo, David Camps, como reconoció a «Es Diari», ha declinado de manera definitiva este ofrecimiento.

A mediados de mayo el ‘míster’ mahonés, con plenos y totales poderes de decisión en la vertiente deportiva en el CE Mercadal, comunicaba a la junta directiva rojiblanca su intención de no contar con David Camps el siguiente curso, tras haber fichado de la mano de Pere Vadell, después de su largo y fructífero periplo por el balompié del sur de España. Sin embargo, en Es Mercadal se reconsideró esta decisión para muchos sorprendente y sentaron en los despachos del club a Camps, aunque con final infeliz. «He decidido no aceptar su propuesta de renovar en el Mercadal. Ya dije que respetaba su decisión cuando me dijeron que no contaban conmigo pero me dolió, lo asumí y ahora no me sale renovar», sinceraba este jueves a este diario el ciutadellenc.

En palabras de David Camps, que acabará recalando en alguno de los varios clubes de la Regional Preferente menorquina que le han propuesto su contratación, «fue algo inesperado que no se contara conmigo después del buen año que creo que hice a nivel personal y me costó asimilarlo pero me hice a la idea y sí, tengo claro que quiero afrontar ya el fútbol de otra manera, con mis amigos y de manera más relajada», subrayaba el delantero de Ciutadella, que, por tanto, habrá vivido una sola temporada en su segunda etapa como jugador del CE Mercadal. Así, ya es baja confirmada y se une a las otras bajas seguras ya en Sant Martí.

Guiem Martí, sobre la mesa

Paralelamente y mientras se intenta cerrar la contratación del ciutadellenc Juanfran– como ya avanzó este diario anteayer–, otro frente abierto es el del delantero mercadalenc, Guiem Martí. El ex Segunda División o Primera austríaca confirmó la semana pasada a este medio que la entidad mercadalenca no se había puesto en contacto todavía con él. Sin embargo, en estos días deben sentarse y abordar su futuro, sabiendo ya Es Mercadal que no tendrán a Camps.