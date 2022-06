Muy conscientes de que la pretemporada es clave para iniciar con buen pie y a un nivel mínimo óptimo la nueva Tercera División, en el CE Mercadal, su técnico, Lluís Vidal, y su presidente, Toni Riudavets ‘Vila’, están dispuestos a gozar de encuentros de calibre este verano en su puesta a punto y en vistas al inicio liguero de septiembre. Por ello, como señalaba ayer el mandatario, están con las negociaciones bastante avanzadas– aunque sin cerrarse aún–, para que los filiales del FC Barcelona y del Real Mallorca se citen estas próximas fechas con los de Vidal. Extremos que se irán cerrando en estos próximos días.

Mientras, en el capítulo deportivo, lo que no acaban de cerrarse en el Mercadal son las nuevas incorporaciones, ya que el mismo ‘Vila’ aseguró ayer que ya dan prácticamente por perdido al ex juvenil del RCD Mallorca de División de Honor, Víctor Barber. «Queremos gente decidida a venir y no se decide a dar el paso, pidiéndonos un tiempo que ya no tenemos», lamentaba.

En semejantes términos se expresó el presidente rojiblanco, en relación a la llegada del ciutadellenc del Migjorn, Juanfran. Pese a esperarlo aún, el Mercadal ya baraja otras opciones en su puesto.