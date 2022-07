El renovado y rejuvenecido Club Esportiu Mercadal 2022-23 de la Tercera RFEF ya está en marcha y llevó a cabo ayer por la tarde-noche el primer entrenamiento de la pretemporada. Los jugadores rojiblancos ejercitaron en el Municipal de Sant Martí bajo las órdenes de Lluís Vidal. Fue una primera sesión de entrenamiento y de toma de contacto entre los jugadores que siguen de la temporada pasada y las nuevas e ilusionantes incorporaciones, si bien en esta primera sesión faltaron algunos de los componentes, que se irán añadiendo hasta mañana miércoles ya sí, Vidal tener a todo su arsenal a su plena disposición.

Con la ausencia ayer del zaguero mallorquín Kike Muñoz y la duda de alguno más por cuestiones laborales, el nuevo Mercadal empezó a andar, en vistas a su debut liguero, que se producirá el próximo fin de semana del 10 y 11 de septiembre, cuando los menorquines recibirán en su feudo al Sóller, primera finalísima ya de una competición reducida a 16 equipos y 30 encuentros de torneo doméstico.

Impresiones del navarro

Fernando Satrústegui ‘Satrus’, unas horas antes de vestirse por primera vez de corto en el Municipal de Sant Martí, habló con «Es Diari» y expuso sus sensaciones, como nuevo jugaror rojiblanco. «Llegué ayer (por domingo) y las primeras impresiones la verdad es que son muy buenas en Es Mercadal; todavía no he visto mucho la Isla lógicamente pero la gente que he conocido me ha recibido genial. Estoy con muchas ganas de empezar con el equipo», exclamaba ayer el delantero, uno de los fichajes foráneos del Mercadal.

Para el jugador navarro su incorporación al Mercala supone un nuevo desafío personal y deportivo, lejos de su casa. «Es un reto nuevo en mi vida y estoy motivado para afrontarlo. Nunca he salido de mi tierra, de Navarra, y esta oportunidad es para conocer otro tipo de juego y aprender de él», señalaba ayer por la tarde ‘Satrus’, mientras preparaba la mochila, deseoso de ver y saber de primer mano de sus compañeros y nuevo club. «Mucho no sé la verdad a cerca del equipo, me he informado un poco por internet y creo que es un buen club para seguir progresando», manifestaba.

El nuevo jugador del Mercadal y del que cuerpo técnico, entidad y entorno esperan mucho esta temporada 2022-23, habló en primera persona de cómo es él en el terreno de juego. En palabras del mismo ‘Satrus’, «me definiría como un delantero que se asocia bien con los compañeros, que sabe guardar el balón y sobre todo que lo deja todo en el campo. El esfuerzo es innegociable y eso es lo que prometo a la aficion, mucho trabajo», manifestó, dejando claro, en su caso particular, que «entiendo que a un 9 se le pida gol»; sin embargo, apostillaba el navarro, «por mis características diría que no es mi mejor faceta pero haré todo lo posible para meter la mayor cantidad de goles claro», subrayó.

Finalmente, un día después de que el preparador Lluís Vidal dijera alto y claro en declaraciones a este diario que el gran objetivo del nuevo CE Mercadal pasa por intentar acceder a los seis primeros puestos de la nueva Tercera RFEF, ‘Satrus’ abogó por el ‘partido a partido’: «Iremos poco a poco y a ver qué tal es el equipo pero me parece que hay que ser ambicioso y no solo conformarnos con la permanencia. Lucharemos por conseguir lo que quiere el ‘míster’», zanjó, ilusionado por vestir de blanquirrojo.