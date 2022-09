Yassin ya es historia en el CE Mercadal. El club rojiblanco ha optado por prescindir del centrocampista de origen marroquí a causa de las reiteradas faltas de disciplina en que este habría incurrido, según explican desde la directiva del club del centro insular. El futuro de Yassin apunta a su antiguo equipo, la UD Mahón, que ya ha hablado con el jugador, admiten en San Carlos, si bien el Mercadal todavía no le ha tramitado la baja federativa, lo que en principio no debe demorarse en exceso.

El primer desencuentro entre el Mercadal y Yassin se produjo cuando el jugador pidió permiso al club para estar fuera de la Isla un par de semanas por motivos personales. El Mercadal dio vía libre al desplazamiento, pero este se convirtió en una ausencia de tres semanas en lugar de las dos pactadas, indican desde la entidad de Sant Martí. Posteriormente, Yassin habría acumulado otras ausencias en diversos entrenamientos del conjunto que entrena Lluís Vidal, lo que terminó por agotar la paciencia del experimentado entrenador mahonés.

A inicios de esta semana, Vidal trasladó a Yassin su intención de prescindir de él, decisión que respalda el presidente del club rojiblanco, Toni Vila, puesto que en el Mercadal entienden que la falta de disciplina del jugador, de ser disculpada, ocasionaría un peligroso precedente a ojos del resto de la plantilla y perjudicaría «la línea de trabajo y compromiso que estamos intentando establecer».

Aunque el Mercadal durante estos días ha peinado el mercado insular para tratar de encontrar una alternativa de garantías a modo de reemplazo de Yassin, finalmente ha decidido desestimar movimiento alguno y por el momento no mover ficha, según admite Toni Vila. «Por ahora, no habrá más incorporaciones», anota el mandatario del club rojiblanco, también debido a las pocas opciones que ofrece el contexto local, y en Sant Martí ni contemplan rastrear el mercado foráneo, cuando menos no de inmediato. El buen inicio del equipo en la liga balear induce a creer que, aunque sensible, la baja de Yassin no deja el colectivo en absoluto desguarnecido.

En lo que concierne al centrocampista de origen marroquí, totalmente confirmada su marcha del Mercadal por parte del club, y una vez sin sitio en el colectivo de Lluís Vidal, apunta a recalar en la UD Mahón, de Liga Regional, y que de ese modo apuntalaría con un refuerzo colosal su plantilla en el año del centenario.

De hecho, Yassin, centrocampista de calidad y gran despliegue sobre el campo, cuenta con un gran cartel en el circuito regional menorquín, de ahí que una vez conocida su situación en Sant Martí, varios equipos de la Isla se hayan interesado por su situación. En ese sentido, el club mejor situado para hacerse con sus servicios es la UD Mahón. Desde San Carlos ya han conversado con el jugador, al que se ha deslizado una propuesta formal, según desvelan desde la entidad que preside Dino Gelabert Petrus. La Unión confía en poder anunciar el fichaje de Yassin, y su retorno al club quince meses después de su marcha por añadidura, esta misma semana.