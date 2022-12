El delantero centro maliense Abdoul Karim Sidibé podría convertirse en breve en la nueva adquisición del CE Mercadal, según desvelaron la noche de este jueves desde el club rojiblanco. La entidad centro insular, por medio de su presidente, Toni Vila, inició las conversaciones y negociaciones con el entorno del futbolista hace algunos días, y existe plena confianza en que la operación cristalice dentro de poco.

El jugador, de 25 años de edad e internacional por Mali en categorías de formación (integró la selección maliense que hizo bronce en el Mundial sub 20 de Nueva Zelanda 2015), pertenece al CP Villarrobledo, equipo del grupo manchego de Tercera RFEF, al que se incorporó el pasado verano. Sin embargo, Sidibé habría estimado como más aconsejable para sus intereses abandonar el equipo villarrobledense, donde en lo discurrido de temporada, y según los informes que manejan en la Isla, no ha actuado en su posición natural, el área, lo que repercute en su rendimiento y motiva que no esté a gusto.

El Mercadal ya ha presentado su oferta a Sidibé, y aguarda pronto una respuesta. De hecho, en Sant Martí confían en que el fichaje pueda consumarse en breve, en horas o días, y el maliense pueda ser de la partida en el primer partido de 2023, en el que el equipo menorquín visita al Santanyí.

De ser así, Lluís Vidal contará con una nueva alternativa en su plantilla que le ayude a mitigar la tremenda plaga de lesiones que está azotando este año el conjunto rojiblanco.