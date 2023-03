Después de tres partidos seguidos sin ganar y un inicio dubitativo en el que Joselu adelantó al Espanyol, Vinicius se rebeló, firmó un gran gol y reenganchó al Real Madrid a un partido que acabó remontando (3-1) gracias a los tantos de Militao y Marco Asensio para situarse, con un partido más, a seis puntos del Barcelona.

Veintiséis años lleva el Espanyol sin ganar en el Santiago Bernabéu. Una racha que no estuvo cerca de truncar visto el resultado, pero sí durante los 14 minutos en los que tuvo ventaja en el encuentro de este domingo. Avisó en el minuto 2 con un disparo de Martin Braithwaite y seis más tarde no perdonó. Mal posicionado el Real Madrid en defensa en el inicio, como si la cabeza estuviera en el miércoles y no en la Liga, Rubén Sánchez aprovechó un grave error de Eduardo Camavinga al medir un balón largo y asistió a Joselu, quien puso el balón en la escuadra. Decimocuarto partido en Liga del conjunto blanco encajando gol. Y Joselu lo celebró con rabia, sin pensar ni por un momento en su pasado madridista.

No reaccionó el Real Madrid y Vini Souza tuvo el 0-2 en un remate de cabeza en el segundo palo que sacó en dos tiempos Thibaut Courtois. Le costó a los de Ancelotti meterse en el partido; hasta que apareció el otro Vini, Vinicius Junior.

Como de costumbre, el más activo de los suyos. En el minuto 22 dejó atrás a Óscar Gil y Rubén Sánchez con un cambio de ritmo hacia dentro para ganarse el espacio que le permitió disparar y poner el balón al palo largo, recordando a su primer gol en Anfield; imparable para Pacheco. Apareció 'Vini' como agitador para reenganchar al Real Madrid al partido. Y a la Liga. Eso sí, no se libró de la amarilla. El brasileño cortó un contragolpe del Espanyol y vio la octava cartulina del curso en LaLiga Santander; la tercera en los cuatro partidos siguientes a cumplir el primer ciclo.

El gol dio gasolina a los de Ancelotti para meter una marcha más. El Espanyol no fue capaz de salir de su campo con el balón jugado y acabó encajando el segundo tanto. Tras un saque de esquina, Aurelien Tchouaméni se vistió de Luka Modric y puso, con el exterior, un centro medido al segundo palo que Éder Militao cabeceó para hacer el 2-1 en el minuto 39. Es el sexto tanto del central en lo que va de temporada, colocándose como sexto máximo artillero del conjunto blanco empatado con Modric.

Un gol que dio tranquilidad a un Real Madrid que salió a la segunda mitad dominando el juego con claridad, aunque sin meter ritmo para combinar y buscar el tercer gol que afianzara el resultado.

Una sensación de control sobre el césped que no era tal en el marcador, aunque Ancelotti empezó a pensar en la 'Champions'. Tchouaméni, Modric y Kroos fueron sustituidos pasados los 70 minutos de juego; una decisión que da pistas sobre el centro del campo por el que optará el miércoles.

Dio minutos a Asensio -sin presencia en los dos encuentros anteriores- y a Ceballos para meterles en ritmo a la par que un disparo de Rodrygo Goes se estrelló en el travesaño cuando, en un disparo de falta, intentó romper los 146 días sin marcar en LaLiga Santander.

Tanto Marco Asensio como Ceballos respondieron. El centrocampista subió el ritmo al juego y el atacante cerró el marcador tras un gol con el que culminó una buena conducción de Nacho.

Sentenció el Real Madrid y no sufrió para volver a ganar tres partidos después -una derrota y dos empates- y colocarse, con un partido más, a seis puntos del líder, el Barcelona, a ocho días de visitar el Camp Nou.

- Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Courtois; Carvajal; Militao, Nacho, Camavinga; Tchouaméni (Rüdiger, m.74), Kroos (Ceballos, m.74), Modric (Asensio, m.71); Valverde, Rodrygo y Vinicius (Álvaro Rodríguez, m.89).

1 - Espanyol: Pacheco; Óscar Gil (Pierre Gabriel, m.69; Aleix Vidal, m.85), César Montes, Sergi Gomez, Cabrera; Gragera (Denis Suárez, m.75), Vini Souza (Nico Melamed, m.85), Darder, Rubén Sánchez (Puado, m.75); Joselu, Braithwaite.

Goles: 0-1, m.8: Joselu. 1-1, m.22: Vinicius. 2-1, m.39: Militao. 3-1, m.93: Asensio.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Amonestó a Vinicis (m.32), Dani Ceballos (m.87) y Dani Carvajal (m.88) en el Real Madrid. En el Espanyol vieron cartulina amarilla Cabrera (m.18) y Óscar Gil (m.56).

Incidencias: Partido de la Jornada 25 de LaLiga Santander disputado en el Santiago Bernabéu ante 59.782 espectadores. Antes de empezar se guardó un minuto de silencio en memoria de Italo Galbiati, fallecido el pasado miércoles y quien fue el segundo entrenador del Real Madrid en las temporadas 1996/1997 y 2006/07 con Fabio Capello.