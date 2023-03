El CE Alaior se ha proclamado campeón de la Liga Regional al derrotar por un claro y corto 4-1 al Sporting de Mahón que desde el inicio del duelo fue superado claramente por los locales.

Con este nuevo entorchado el club albinegro presidido por Antoni Alzina se adjudica la segunda Liga en siete años, y Raül Capó sumó su primer trofeo como entrenador.

Ambientazo en Los Pinos con la mayoria de los aficionados ataviados con los colores albinegros llenado por completo el recinto y muchos minutos antes ya alentando a sus jugadores para llevarlos en volandas hacia un nuevo éxito liguero no tardando mucho llegar porque la salida en tromba de los locales ya puso el alirón en bandeja justo pasado el primer cuarto de hora con los goles de Ramón Huéscar e Isacc despareciendo por completo cualquier atisbo de nerviosismo de estropear la fiesta albinegra.

La primera alegría de la tarde tuvo la colaboración del conjunto mahones al ‘regalar’ prácticamente el tanto a Ramón Huéscar no fallando ante la meta defendida por Llorenç.

Con la ventaja en el electrónico el conjunto preparado por Raül Capó no bajó la guardia en ningún momento controlando por completo el partido con el Sporting de Mahón sin casi argumentos para discutirle la superioridad no tardando mucho en llegar el segundo tanto obra de Isacc. Si la ventaja ya no era clara, la incrementó Marc con otro despiste de la zaga mahonesa llegando al descanso con el 3-0 con la hinchada albinegra volcada celebrando ya el título en la primera mitad. Arrancó la segunda parte no tardando mucho el Alaior en volver a golpear a su rival con el 4-0 de Ramón Huéscar anotando así su doblete en la fiesta de Los Pinos.

Un momento del partido en el campo de Los Pinos | Josep Bagur

El conjunto de Joan Melià en una llegada espóradica a la meta defendida por Óscar anotó el 4-1, pero ya era demasiado tarde para poderle pelear el encuentro a los locales muy metidos y concentrados a pesar de la gran renta favorable.

En el último tramo del choque los albinegros con la tranquilidad que le otorgaba el electrónico, jugó a placer con llegadas claras para haber ampliado la renta y finalmente con el pitido final del colegiado Rodríguez Marqués se desató la alegría sobre el terreno de juego y los graderíos celebrando por todo lo alto un campeonato liguero cimentando tras una gran segunda vuelta del Alaior casi rozando la perfección.

AT CIUTADELLA 0

AT VILLACARLOS 4

El Atlético Villacarlos goleó al Atlètic Ciutadella para clasificarse para las eliminatorias por el ascenso en un partido que puso de su costado con prontitud y sentenció en minutos claves de cada tiempo. Los dobletes de Rodri, que abrió y cerró el marcador, y de Camacho, otorgaron la undécima victoria al equipo de Felipe Gornés, una de las revelaciones, junto al Ferreries, de la competición.

CCE SANT LLUÍS 0

CD MIGJORN 0

Sant Lluís y Migjorn igualaron en un partido en el que ambos buscaron la victoria y que deja a los visitantes sin opciones de disputar el subcampeonato si el Ferreries suma hoy un punto frente al Sami. Un duelo abierto con mejores opciones para los locales aunque los verdiblancos tuvieron un tiro de Robert al palo que acabó en gol anulado por fuera de juego. Dani Ramírez gozó de las mejores para el Sant Lluís.

UD MAHÓN 2

CD MENORCA 0

Santi Cabiró no pudo disfrutar de un mejor estreno al frente del banquillo de la Unión, puesto que su equipo derrotó al Menorca en el derbi mahonés (2-0), con goles de Guillem Martí y de Yassin.

Con esta victoria, el conjunto azul amarillo mantiene intactas sus opciones de disputar la fase por el ascenso a Tercera División, aunque de ganar (o empatar) hoy el Sami al Ferreries, la Unión tendrá la necesidad de hacer lo propio en la jornada final ante el cuadro de Ciutadella en la localidad de Ponent.