Tamara Cansado (Ciutadella, 23 años) está de dulce y vive en estado de gracia de cara a puerta en esta temporada 2022-23 de la Liga Autonómica Femenina de fútbol, en las filas de la UE Sami de Ciutadella. La delantera verdiblanca no faltó este pasado fin de semana a su cita con el gol y después de anotar el de la victoria en el tiempo de descuento en casa ante el Independiente (4-3), se situó como ‘pichichi’ absoluta del campeonato balear, empatada a la friolera de 23 goles con las mallorquinas, Laura Canals (Son Sardina) y Nabila El Ouadnouni (Independiente). Precisamente esta pasada jornada, Cansado y Canals marcaron un tanto y en Ciutadella, El Ouadnouni, se quedó sin marcar en el duelo de goleadoras. Tamara acumula 23 tantos en 17 partidos de liga, cuando restan tan sólo cinco jornadas ligueras por celebrarse, por lo que la pugna por ser ‘pichichi’ en solitario está al rojo vivo en la Liga Autonómica femenina.

A 1’5 goles por encuentro

Acumulando la ciutadellenca 29 dianas en total– 23 en Liga y otras seis en Copa y a una media de gol y medio por partido–, reconocía ayer a «Es Diari» estar «bastante contenta con la temporada a nivel personal porque cada partido intento ser la mejor versión de mí y lo estoy consiguiendo, gracias al trabajo de todo el equipo que siempre me apoya», dijo, opinando en voz alta que, para muchas de ellas, «está siendo nuestro mejor año, a nivel futbolístico». Sí lo tiene clarísimo a nivel de equipo que es «nuestro mejor año. A principio de año fijamos unos objetivos y con el esfuerzo y trabajo de todas y gracias a los entrenadores, que siempre nos ayudan, lo estamos consiguiendo».

La treintena de goles supone para la delantera del Sami su cifra récord. «No sé quién será ‘pichichi’ a final de curso, quedan varios partidos y hay grandes jugadoras optando a ello, como Nabila, Laura e incluso Saray de Sant Lluís. Si se da estaré súper contenta pero tampoco es mi principal objetivo», admite. «Priorizo los objetivos colectivos por encima de los personales». Por ejemplo, «ahora mismo firmaría no meter ningún gol más y que el equipo ganara todos los partidos que quedan. Creo que si el equipo sigue en esta dinámica conseguiremos varios logros personales y colectivos», vaticina.

Este año Tamara ha repetido varios ‘hat-trick’ y ve «difícil» elegir su mejor gol. «Todos suman pero si me tengo que quedar con uno sería precisamente el último contra el Independiente, en los últimos segundos y para conseguir los tres puntos», se sinceraba, de una diana muy celebrada por todo el Sami. «Todas juntas, demostrando la piña que estamos siendo durante toda la temporada», abundaba la delantera, quien además no ha marcado ninguno de penalti. «Las chutadoras son decisión del cuerpo técnico. Sí que es cierto tenemos a grandes especialistas– como Lorena o ‘Mesqui’–, y estoy muy contenta por ellas porque los han hecho todos; confiamos mucho en ellas».

Tamara Cansado se considera una jugadora, «bastante física, rápida y trabajadora, que va bien por alto. Cuando hay que estar para marcar tengo la suerte de estar ahí y hacerlo. Muchas veces lo que me empuja más a marcar es la confianza que tienen mis compañeras hacia mí», exclama, centrada en el Sami y sin pensar en la opción de subir de dejar la Isla para crecer. «Siempre está la ilusión de que un día me llame algún equipo pero creo que ahora estoy en el mejor sitio para jugar, donde quiero estar. Estoy segura de que nuestro equipo tiene un margen de mejora brutal y me siento súper a gusto con las compañeras, con los técnicos y con el club», concluye la goleadora.