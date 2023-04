El Real Oviedo y Sergi Enrich, siguen inmersos en su batalla por finalizar una temporada digna en la Segunda División, tras una temporada complicada y muy probablemente, lejos de lo esperado a inicios de curso. Metidos de lleno en la batalla por una permanencia sin sufrimiento ni sobresaltos al finalizar LaLiga Smartbank, Enrich fue el protagonista de la última jornada, tras marcar ante su anterior equipo y líder de Segunda, la SD Eibar.

Enrich sustituyó a Borja Bastón y metió el gol del empate del Oviedo; celebración muy comentada, mirando al Fondo Norte y llevándose la mano a la oreja. Enrich lo aclaró: «La afición es muy importante y he tratado que lo vean. Los jugadores tenemos que dar los primeros pero notamos mucho a la afición. El Eibar me lo ha dicho: que este estadio cuando aprieta es increíble», dijo Enrich. «Estamos en una situación que no queríamos. Queríamos luchar por otros objetivos pero no podemos desviarnos del camino. El Oviedo sabe lo que es estar fuera del fútbol profesional. Nosotros tenemos que luchar cada balón, estar entregados y unidos», indicó.