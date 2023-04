El árbitro Víctor Porqueras López, de 20 años de edad, fue agredido a la conclusión del partido este domingo entre el CD Menorca B y CE Alaior, correspondiente a la jornada 3 de la Copa de Menorca juvenil (1-1) disputado en el Estadi Maonès. Un jugador del equipo albinegro y su entrenador, Javi Izquierdo, agredieron al colegiado, aunque según testigos presenciales y el propio árbitro reflejó en el acta, otros jugadores y miembros del Alaior también participaron en la trifulca. El incidente ha indignado al colectivo arbitral menorquín.

Se da la circunstancia que el entrenador del Alaior, que fue quien presuntamente agredió al árbitro, estaba sancionado de otro partido anterior.

Según el acta, los hechos se desataron justo a la conclusión del partido (que también tuvo momentos de lo más ‘calientes’, lo que incluso motivó que un par de jugadores del Menorca acabaran lesionados), cuando el jugador del CE Alaior, de manera continua, increpó al árbitro cuando este marchaba a vestuarios, diciéndole «que malo eres, porque no has pitado la falta, porque no has añadido más tiempo». Entonces, y según reza el acta del partido, el árbitro se dirigió al jugador «para que depusiera su actitud».

Sin embargo, el jugador del Alaior, en lugar de deponer su actitud empujó al árbitro, que cayó encima de Marcial Pérez, director deportivo del CD Menorca, quien en un acto reflejo de inmediato le protegió y cuando ya eran varios integrantes del equipo albinegro que se abalanzaron sobre él tratando de atizarle, relata el acta del partido. Aún así, Víctor Porqueras consiguió aproximarse a su vestuario, pero el entrenador del Alaior, Javi Izquierdo, le agarró y le estampó contra la puerta del mismo, tras lo que devino, de inmediato, una auténtica tangana, con agresiones entre padres de jugadores incluso.

Instantes después se personó en el Estadi Maonès una dotación de la Policía Nacional, aunque los ánimos ya estaban más calmados a su llegada. El árbitro Víctor Porqueras, acompañado del delegado arbitral insular Pau Carbonell, acudió a la Clínica Juaneda, donde fue explorado; sufre fuerte dolor en la espalda, varias contusiones y psicológicamente se encuentra, lógicamente, muy afectado, por la penosa situación que le tocó sufrir. Posteriormente, el colegiado acudió a la comisaria de la Policía Nacional, donde presentó una denuncia contra Javi Izquierdo.

Por último, desde el gremio arbitral quieren agradecer al director deportivo del Menorca, Marcial Pérez, su actitud, tanto en el momento de proteger la integridad física del árbitro, como por contribuir a calmar los ánimos durante uno de los episodios más violentos que han ocurrido esta temporada en el fútbol local.