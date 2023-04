Josep Pedrerol (Barcelona, 1965) se enamoró de Menorca a los 14 años de edad, con motivo de un viaje en su etapa de estudiante. Este fin de semana, repite en la Isla (con antelación ya lo hizo), donde el director, ‘arquitecto’ y rostro principal de El Chiringuito de Jugones, uno de los programas de referencia en cuanto a debate e información deportiva, diserta este sábado en la Isla sobre comunicación y deporte, en un acto que tendrá lugar en la Sala de Cultura de Sant Diego, en Alaior.

El icónico periodista, cuyo trayecto en el panorama informativo de nuestro país roza los cuatro decenios, nos atiende como preludio a su intervención para el público menorquín. Los cambios que ha experimentado el periodismo, el carácter pionero de su programa en ese sentido, la relación del medio con el gremio de los clubes y otras esferas del panorama futbolístico, la necesidad de ídolos que demanda el gran público o la nueva hegemonía que los petrodólares amenazan con imponer en detrimento de los ‘clásicos’ del panorama europeo, son algunos de los asuntos que abordamos con él, y sobre los que en profundidad conversará en su noche menorquina.

Una velada cuyo enfoque determinará el perfil de asistente «con el que me encuentre», nos confiesa, para empezar, Josep Pedrerol. «Cuando nos encontremos y veamos el tipo de ambiente que se genera (en Alaior), a partir de ahí me dejaré llevar por la intuición; veremos si hay más gente mayor, que es más de televisión, de youtube... o gente joven, más cercana a Twitch, a Instagram o Tik Tok. En función de los que estemos, intentar buscar la comunicación que más cerca esté de ellos, y también explicar la que más lejos está», matiza Pedrerol.

Comunicación y deporte. Imposible concebir el uno sin el otro, un binomio inquebrantable. Pedrerol, además, refiere a «como está cambiando la comunicación», y con ello, la relación que sostiene unido el binomio. «¿Cuál es la forma de llegar a la gente para hablar de fútbol o de deporte?», se cuestiona. «Antes, estaba claro que eran la televisión, la radio... ahora hablamos de las redes sociales», precisa. Y en ese orden, su programa, El Chiringuito, ha sido precursor.

«Hacemos ‘El Chiringuito Inside’, en Youtube, y es una auténtica locura, se ve en todo el mundo; la interacción con nuestros espectadores, los especiales de 24 horas cuando hay una noticia o algún acontecimiento importante... la comunicación y el deporte, por supuesto que se necesitan el uno al otro. El fútbol necesita comunicadores y nosotros, sobre todo, necesitamos ídolos, que es lo que la gente quiere. La gente quiere ídolos», detalla.lit.

Cambios

Planteamos al periodista y conductor de El Chiringuito hasta qué punto la aparición de las redes sociales ha alterado al microcosmos fútbol-prensa, en el sentido de que los clubes han convertido su día a día en un coto vedado, cuando paradójicamente las vías y plataformas de comunicación se han multiplicado.

«Los clubes tienen sus propios canales de comunicación, aunque en realidad son canales de propaganda, que es distinto, y creen que con eso es suficiente. Además, con la pandemia también se restringieron las zonas mixtas, por seguridad... que los periodistas no pudieran estar cerca de los jugadores, y en algunos campos las zonas mixtas han desaparecido definitivamente. Cada vez hay más distancia entre el futbolista y el periodista, una situación que han generado los clubes», radiografía al respecto.

La figura del director de comunicación, teóricamente alumbrada por los clubes para facilitar el vínculo con los medios, resulta contradictoria para Pedrerol. «Su labor es evitar que el futbolista tenga contacto con el periodista; por ejemplo, no considero que la comunicación, o la aparición de nuevas plataformas como tales sea contraproducente, lo que es contraproducente es la actitud de algunos, que quieren manejar a su antojo lo que es la comunicación o la información que sale desde el club. Y no. Es bueno que haya plataformas nuevas, que haya formas de comunicarse más interactivas, más cercanas a la gente... eso es bueno siempre, bien utilizado, pero los clubes, seguramente, interpretan que eso es un problema». Y abunda. «Estamos en otra fase... antes era normal viajar con los equipos en el mismo avión, compartir hotel... yo tengo una edad y he vivido más cosas... por ejemplo, he celebrado un título de la Recopa del Barça con los jugadores en el avión, con champán... eso ahora es inimaginable. Inimaginable. No hay ninguna posibilidad, y tienes que buscarte la vida para poder acercarte a los futbolistas y conseguir información de otra manera. Como en las rotondas. En El Chiringuito, nos ponemos en las rotondas de los campos, cuando salen los jugadores... esa es la zona mixta que estamos construyendo, nosotros. Siempre que aparece un obstáculo, hay que buscar una salida. Cuando te cierran la puerta, hay que abrir una ventana. Pues estamos abriendo ventanas».

Al hilo de lo comentado, Pedrerol no interpreta como un perjuicio la exclusividad de las retransmisiones en manos de los canales de pago. «La retransmisión la tienen, pero la información es otra cosa, y de eso no tienen la exclusividad. Es cierto que las televisiones de pago son las dueñas de las retransmisiones, es una realidad, pero la información es del que la consigue.

El estado del fútbol español es otro de los temas que ponemos sobre la mesa. Pedrerol expone su parecer. «Creo que hay una realidad, que ojalá vuelva Messi. Estamos en un punto... es que la liga española tiene un problema, que compite con los jeques. Y competir con los jeques que están en el Reino Unido y que hacen que el City gaste lo que quiera. Y el Manchester United, y el Chelsea, y el Liverpool... Antes eran el Madrid y el Barça, que ahora son clubes pequeñitos al lado de estos».

«Es cierto que el Madrid, económicamente lo ha hecho bien, tiene solvencia para afrontar una operación de 200-300 millones para fichar a Mbappé. Eso el Madrid podría hacerlo ahora mismo, el Barça no, que está planteando la llegada de jugadores sin pagar traspaso, como el caso de Messi, que vendría libre».

«El fútbol español está en una etapa de transición. El Madrid, fichando talento joven de Brasil y el Barça, que ha fichado a Pedri, a Ansu Fati, aunque con él ha tenido menos suerte... en definitiva, fichar a jugadores que pueden o van a ser estrellas. Hay que apostar por los jóvenes, pero claro, un chaval de quince años, no puedes saber si te saldrá bien o mal. Pero es que el Madrid o el Barça no pueden competir por jugadores como Mbappé. Quizá el Madrid un poco más, podría afrontar una operación galáctica cada cierto tiempo, pero la realidad es que estamos en inferioridad de condiciones respecto a otros equipos, de ahí el mérito tremendo que tiene que el Madrid haya ganado la Champions compitiendo con clubes con esa economía», se extiende el reconocido periodista.

Caso Negreira

El ‘caso Negreira’ también está acaparando la actualidad informativa del deporte español. ¿Habrá castigo al Barça, o la bula es real en el caso de los azulgrana? Pedrerol tiene claro que «hay una sentencia pública».

«El Barça ha actuado con poca ética, contratando a un señor que tenía un cargo importante, como es la vicepresidencia de los árbitros… está claro que hay algo que no cuadra con lo que es el ‘fair-play’, la deportividad. Es sospechoso que le pagues a un señor por hacerte informes arbitrales… y luego el hijo que te acompaña a los árbitros al Camp Nou... No es ético, hay cosas que son indadmisibles… no se podrá demostrar que se han comprado árbitros, pero hay una realidad, y es que no puede ser que los árbitros cobren de un solo club, los otros diecinueve clubes pueden sentirse perjudicados por ese acuerdo que ha durado diecisiete años… creo que no habrá una sentencia judicial, pero sí que ha habido una sentencia pública en ese sentido, que no favorece a la imagen del Barça, y es una realidad, digan lo que digan los jueces», concluye Josep Pedrerol.