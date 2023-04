El Ferreries sumó su primera derrota como local tras caer frente al Arenal en un partido donde los detalles importantes le fueron esquivos. Para quien no viera el encuentro el 1-3 fue excesivo pues el choque, que se abrió en el segundo tiempo, iba camino de un más que justo empate, pero el equipo de Sergio Tíscar sacó rédito a dos minutos de inspiración para llevarse los tres puntos. No fue el día del equipo de Miquel Capó que lo tuvo todo en contra; del posible 1-0, por dos veces, se pasó al 0-1 y en el segundo tiempo un penalti con roja a un defensor se convirtió en falta para los mallorquines. Los azulgranas no estuvieron finos en el primer acto pero mejoraron de forma sustancial con los cambios y solo esos aspectos del juego que no se controlan y los errores en las áreas les pasaron factura.

El encuentro estuvo muy equilibrado en la primera parte donde el Ferre intentó plasmar su fútbol sin éxito ante un rival bien plantado que presionó la salida de balón y que estuvo mejor en la anticipación y ganando los segundos duelos aunque sin desplegarse en ataque. Ambos conjuntos intentaron minimizar errores y ello derivó en un partido de continuo batallar en tres cuartas partes del campo y con pocas llegadas de peligro. Un tiro alto de Popete fue la primera incursión local mientras una acción por banda de Verdera la cabeceó picando abajo Lescano rondando el gol. En los instantes finales, la cita comenzó a tomar partido para el Arenal. Un error de Ramis permitió el disparo de Krey salvando Facundo sobre la línea, el postrer rechace lo remató SergiLlonga tocando el meta y el poste. Del 1-0 al 0-1 en un santiamén; balón muy comprometido para Cristian que no acertó en el despeje y Verdera aprovechó el regalo.

En el segundo acto, con Bene sobre el césped por un renqueante Sergi Llonga, y con la posterior entrada de Biel y Tóbal, el Ferreries estuvo mejor. Tras un pase de Carlos que no encontró destino, llegó la polémica. Cabezazo de Sergio al travesaño y el colegiado que señala penalti -supuestas manos- y expulsión de un jugador del Arenal. No había VAR en Sant Bartomeu pero el auxiliar, Francisco Javier Izquierdo, actuó como tal y el árbitro no mantuvo su criterio y rectificó su decisión (54’). Poco después, una internada de Carlos con envío al primer palo lo remató David -otro enorme partido- para colocar las tablas.

A partir de aquí, la cita se abrió, el Ferre jugó más en la parcela de un Arenal que con un gran Silva en la medular tampoco renunció al triunfo. En el tramo final, los de Capó parecieron acusar el esfuerzo, Adrián tuvo el 1-2 en un saque de banda, que llegaría en un cabezazo de Lescano tras salvar Sergio el de Matías. La puntilla poco después con el gol de José María, tras una genialidad de Matías, que rubricó una derrota tan injusta como polémica del Ferreries.