La mujer de Sergio Rico agradece el cariño que está recibiendo la familia

Alba Silva, mujer del portero del París Saint Germain Sergio Rico, agradeció este martes todas las muestras de cariño que está recibiendo la familia desde que el guardameta ingresó en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla por las graves heridas que sufrió en la cabeza por las patadas de un caballo en la Romería del Rocío (Huelva).

A través de su perfil de Instagram, Alba Silva dio las gracias «por todo» el «cariño» que han recibido y se ha felicitado porque «Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte».

«Yo no tengo palabras para describir cómo me siento», destacó la mujer del futbolista, quien pidió respeto «a los medios que dan información sin contrastar y publicado una foto del día de su boda con el jugador sevillano, el pasado junio, con el texto: 'No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto'». Además, a través del servicio de prensa del hospital sevillano, la familia pidió que no se intenten recabar sus declaraciones en el centro hospitalario porque no desea «hacer ningún tipo de declaraciones en esta situación tan complicada».

El estado del exportero del Real Mallorca se mantiene este martes «sin cambios significativos» desde el parte médico del lunes, que indicaba que estaba estable dentro de la gravedad y sedado en la UCI del hospital sevillano, atendido por especialistas de Medicina Intensiva y pendiente de la evolución clínica en los próximos días.