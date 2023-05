Robert Pulido, el eterno capitán y centrocampista de esta última década en el Municipal de Sant Martí, vuelve al CE Mercadal y a la Tercera División Air Europa 2023-24. Así lo avanzó este martes a este diario la entidad rojiblanca, que se hace con los servicios del ‘medio’ estas tres últimas temporadas enrolado en las filas del CD Migjorn de la Liga Regional. Unos días después de perder la final de Copa ante el Atlètic Villacarlos, Robert Pulido y Mercadal anuncian su compromiso.

A sus 34 años y en un gran estado de forma, el nuevo jugador mercadalenc vuelve a las órdenes del preparador, Lluís Vidal, después de haber sido hasta la temporada 2020-21 uno de los buques insignia del primer equipo del Municipal de Sant Martí. Pulido defendió en más de 250 encuentros y hasta en nueve temporadas la zamarra rojiblanca, a donde llegó a Tercera con el entrenador canario Yeray Rodríguez, procedente del CE Ferreries, también en categoría nacional.

En palabras este mismo martes del ya exjugador del CD Migjorn, decía a este diario sentirse, «contento de volver a un club que me ha dado tanto durante años y el hecho de regresar a una categoría como la Tercera División siempre es un reto», manifestaba Pulido, dando el porqué de su vuelta a Es Mercadal. «Me anima competir otro vez en una categoría que te exige mucho y tener la oportunidad de estar otro vez en este club, con estos compañeros y con este entrenador», proseguía, admitiendo públicamente que, en un principio, «no estaba dentro de mis pensamientos volver pero me están dando esta oportunidad y, ¿por qué no?».

Robert Pulido, acerca de su vuelta como rojiblanco y a la Tercera, asegura verse totalmente preparado. «Si no me viese con cuerda no iría (risas). Pero sí que es verdad que la mentalidad no es la misma de Regional a Tercera División. Y si se han interesado por mí será porque también creen que puedo aportar a este equipo, ya sea en tema vestuario o dentro del campo en muchos momentos», valora en voz alta el centrocampista.

Finalmente, admite Pulido que la decisión de cambiar Los Nogales por Sant Martí no ha resultado fácil, «porque en el Migjorn se está muy bien. Han entrado amigos míos en la directiva y a nivel de grupo es una pasada, junto al ambiente de la afición y demás. Pero lo entienden perfectamente y tengo las puertas abiertas siempre ahí; solo tengo palabras de agradecimiento al Migjorn».

Paralelamente, desde el CE Mercadal confirmaban este martes a este diario dos nuevas contrataciones para la siguiente campaña 2023-24; en este caso, de un perfil más joven y que computarán como jugadores sub23: el centrocampista, Sebastià Taltavull y el cancerbero, Oriol Bosch, llegados del Celtic de la Tercera Catalana y de la UE Sami de Regional. Taltavull, del que hace algunas semanas ya avanzamos en estas páginas del interés mercadalenc en ficharlo, ficha tras un año jugando en Catalunya, siendo un jugador que conoce y mucho el entrenador del Mercadal.

Sebas Taltavull, del año 2002, se formó en el Penya Ciutadella, donde jugó en Liga Nacional Juvenil, antes de dar el salto a la División de Honor– de la mano de Vidal– en el Atlètic Villacarlos. Y otro canterano del Municipal de Son Marçal, Oriol Bosch, defenderá los palos del Mercadal, junto al portero argentino, Martín Adagio. Bosch fichó este pasado curso por el Sami de Marcos Vaquero en su primer año de Regional y ya hizo suya la portería verdiblanca, siendo de los destacados de la gran primera vuelta samista. Ahora el de Ciutadella se compromete también en Sant Martí dispuesto a crecer, en el puesto que deja Ayala.

Taltavull y Bosch, «ilusionados»

Los dos jóvenes talentos de Ciutadella mostraban su satisfacción, ante su fichaje por el Mercadal y, por tanto, su estreno en la Tercera División. El centrocampista del Celtic catalán reconocía estar «muy contento de poder formar parte de este proyecto y ficho con muchas ganas de ayudar al equipo», manifestaba Taltavull, que aterriza este miércoles en la Isla.

Por su parte, el exguardameta de la UE Sami, Oriol Bosch, también mostró para este diario su motivación por vestir de rojiblanco: «La verdad es que estoy muy feliz de fichar por el Mercadal y evidentemente, lo que más me ha animado a aceptar ha sido el salto de categoría a una de superior».