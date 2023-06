Si bien en la rueda de prensa que este lunes ofreció la comisión deportiva del Real Oviedo se dejaba abierta la posibilidad de que Sergi Enrich pudiera seguir, finalmente, este miércoles por la noche, el ciutadellenc anunciaba que no seguirá en el estadio Carlos Tartiere, por decisión de la entidad asturiana y no a petición propia.

Horas después que este miércoles por la noche el Oviedo confirmarse que Borja Bastón se queda en el cuadro azulado y que dicha continuidad decisión le cerraba las puertas a Enrich, el de Ciutadella, decía adiós a la afición y a la entidad, mediante una carta publicada en sus redes sociales y en la que el menorquín afirma que su deseo y el de su familia era continuar en Oviedo.

A pesar de que el mismo jugador había especulado que a sus 32 años quizás le había llegado el momento de cumplir su sueño de jugar en el extranjero- prioritariamente en el fútbol inglés- Enrich estaba feliz con su gente en Asturias, por lo que estaba dispuesto a negociar su renovación. Más, después del gran final de temporada que ha protagonizado, siendo decisivo en la salvación sosegada del equipo de Álvaro Cervera.

El goleador insular se va del Real Oviedo tras disputar 34 partidos (21 titular) y marcar siete goles; cinco de ellos, los últimos, en el último mes y medio de Segunda División, siendo uno de los futbolistas clave en el notable final de temporada del Oviedo y siendo elegido Jugador del Mes de Abril por LaLiga Smartbank.

Esta es la carta de despedida de Sergi Enrich:

Comencé esta temporada con muchas ganas e ilusión. Era un proyecto para estar lo más arriba posible y a su vez conseguir que la adición disfrutase del equipo. Sin embargo, el año se fue transformando en todo lo contrario. Para mí fue muy duro, tanto a nivel colectivo como individual.

Ver como el equipo no conseguía ilusionaros y nos costaba sacar los resultados; repito fue muy complicado y frustrante. En algunos momentos me he sentido triste por estas situaciones, pero con trabajo y dedicación creo que nos hemos ganado un pedacito de cada uno de vosotros, o eso espero. Por otro lado, mis compañeros y trabajadores del club hacían que día a día fuese más llevadero. Sin olvidar esos momentos de comunión equipo-afición que me los llevaré en el alma.

Escribo estas líneas para explicaros cómo me siento y que mi deseo y el de mi familia, para que conste, era el de quedarme en Oviedo más temporadas. Esta situación no se ha producido y la acepto como profesional que soy. Hablé con Álvaro (Cervera) y me explicó su sentir. Se lo agradezco de corazón y me voy feliz porque sé lo que él quería.