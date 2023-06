El futuro Penya Ciutadella de Regional Preferente está de lleno en faena para confeccionar un proyecto con mucho acento de cantera y de jugadores salidos del Municipal de Son Marçal– o con pasado reciente en el feudo peñista–, en su año de regreso a la competición menorquina; uno de los primeros y más marcados retos que se puso desde el primer día de mandato el nuevo presidente de la entidad azulada, Siscu Cavaller. Después de una temporada sin primer equipo en Regional, tras el confirmado retorno al Penya de su ex jugador y técnico de formación, Raül Capó, el preparador del ascenso del CE Alaior a Tercera División tiene ya un avanzado boceto de lo que será la plantilla 2023-24, un equipo con mucho carácter peñista, de la casa.

A día de hoy el nuevo entrenador azulado contaría con unos 17 componentes para el próximo curso. Toni Torres, Luis Silla y Marc González, suben del Liga Nacional Juvenil; debía hacerlo también, Nil Ruz, pero su futuro está en el Alaior de Tercera. Además, regresan a su club de origen y tras una temporada de exilio en la UE Sami a las órdenes de Marcos Vaquero, Samu Bosch, Gerard Pons, Marc Benejam y Xavi Bosch; Oriol Bosch y Joan Torres se van a Los Pinos, con Moyano, en Tercera División.

El resto de la plantilla

Como nuevas incorporaciones también está el extremo zurdo llegado del CD Menorca Regional, Marc Gelabert. Además, completan la nómina de nuevos cromos del Penya, Tomàs Cleofé, siempre vinculado al Penya y que juegó en el Atlètic Villacarlos de División de Honor juvenil, antes de irse un año a estudiar fuera de la Isla; Sergi Marquès, jugador estas dos últimas temporadas del CE Alaior, a las órdenes de Raül Capó; Marc López, igualmente formado en Son Marçal y tras estudiar y jugar en Catalunya, regresa a su casa; David Florit, salido del club, con pasado en el Liga Nacional Juvenil y este último año inactivo, al no presentar equipo los peñistas; Juanjo Vargas, ex Liga Nacional Juvenil también en Son Marçal; Xavi Bagur, ex UE Sami y Penya en la Rergional; Albert Pons, siempre vistiendo la zamarra azulada peñista hasta marcharse a estudiar fuera de Menorca y Nacho Huguet, también de la casa y que no jugó este curso anterior, después de no formalizar plantilla, como Paulo Muñoz.

Además, avanzan que esta misma semana se podrían concretar otras incorporaciones.