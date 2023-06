José Allés Pons retorna a la presidencia del CE Ferreries, según informan desde el club azulgrana. El que fue máximo mandatario de la entidad entre 1983 y 1986 (una de las grandes épocas del Ferre, que contextualizó la primera incursión del equipo en Tercera) reitera en el cargo para situarse al frente de una junta gestora.

No en vano, el Ferre no ha logrado ‘engrescar’ a la gente de su población, puesto que la convocatoria de los comicios no ha motivado la aparición de candidatura alguna para sustituir a Damià Marquès, cuyo ciclo, que se ha prolongado los últimos ocho años, finalizó con el epílogo de la temporada 2023-24.