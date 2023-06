Con un mes de relax por delante, junto a su gente y en la Isla, y después de una primera temporada en el Fundación CD Tenerife y en la Segunda RFEF tan exigente como espectacular, rompiendo moldes, codeándose en la parte alta de la clasificación y siendo un mata gigantes de la Copa de la Reina. De esta manera la defensa de Sant Lluís, Aida Fanals, ha rubricado su nueva firma– por una temporada más–, en las filas tinerfeñas, con la máxima ambición, tanto en lo individual como en lo colectivo, de seguir creciendo. Todo ello, tras un periplo en el que como equipo han cerrado un ‘temporadón’ y en lo personal, ha sido una de las piezas clave.

Temporada de ensueño

La jugadora menorquina sería la encargada de confirmar este mismo sábado a «Es Diari» su renovación en las filas tinerfeñas, totalmente convencida y contenta. «Sí, muy feliz de poder hacer pública mi renovación con el CD Tenerife. Ha sido un año lleno de aprendizaje, donde he recibido un trato óptimo y por eso voy a cumplir otra temporada más en el club», avanzaba la jugadora, quien además, en su primera experiencia en esta categoría, se mostraba, «muy satisfecha de mi debut en Segunda REFF. Ha sido una temporada casi excelente, en la que he crecido mucho, tanto a nivel personal como futbolístico. El deporte ha vuelto a ser el protagonista de mi vida, el cual me ha servido como vía de desconexión y de sacrificio a la vez», manifestaba.

Aida Fanals, «a pesar de una pequeña lesión en el muslo derecho que me impidió jugar un par de jornadas», ha participado la mayoría de la temporada como titular y pieza indiscutible en el CD Tenerife, actuando como central diestra. «Estoy muy contenta por la confianza que depositaron en mí y por los resultados obtenidos a lo largo del año», se congratulaba la de Sant Lluís. Además, un éxito colectivo del equipo canario, en su primer año en la categoría y finalizando en la brillante quinta plaza. «Ha sido la primera participación del equipo y el objetivo principal era conseguir la permanencia, meta que hemos alcanzado». De hecho, sigue, «tuvimos la posibilidad de jugar el Play off de ascenso pero por circunstancias del juego no se dio la ocasión finalmente. Estoy muy orgullosa del trabajo realizado por parte del cuerpo técnico y jugadoras; creímos mucho en nuestro talento y supimos desde un principio que íbamos a alcanzar nuestro logro».

Además, el Tenerife de Fanals estuvo merodeando con la Copa de la Reina. Era su primer año en el torneo del KO y lograron eliminar a grandes como Castellón, Deportivo y Eibar. «La Copa de la Reina influye mucho en el orgullo de la temporada completa. Fue increíble ver como un recién ascendido como nosotras iba pasando de fase en una competición tan grande, eliminando a equipos de categoría superior», dice, satisfecha.

Ya centrada de lleno en la siguiente campaña 2023-24 y sus retos personales, advierte Fanals que todavía «tengo mucho margen de mejora, soy joven y mi intención es aprender y crecer lo máximo que pueda. Mis objetivos para el curso que viene pasan por dar lo mejor de mí– tanto en entrenamientos como en los partidos– mantener mi forma física y prevenir lesiones, para jugar todo lo que pueda. Y además, rendir al máximo y llegar a lo más alto que se pueda en la clasificación». Después de un año en Segunda RFEF espectacular, dice la menorquina que el objetivo «siempre es quedar lo más arriba posible de la clasificación y no dudo en que en el club se apueste por el femenino para poder conseguir una temporada increíble y, por qué no, ascender a Primera REFF». Finalmente, ambiciosa, dice Sintes que «soñar es gratis, lo que tengo claro es que hay que trabajar, esforzarse y sacrificarse mucho para llegar donde sea. Ojalá pueda disfrutar en algún momento de la élite del fútbol; siempre voy a hacer lo posible para que se haga realidad».