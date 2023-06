«Nos alegra contar con la renovación de Clara una de nuestras líder en el campo. Jugadora muy importante en el ascenso, por todo lo que aporta en el medio campo, jugadora con más recuperaciones y tácticamente el timón del medio». Con estas palabras de satisfacción desde el CD Guiniguada Apolinario canario anunciaban la renovación una temporada más de la medio centro defensiva de Maó, Clara Capó. A sus 31 años y después de haber marcado siete goles y siendo determinante en el histórico ascenso de su club a la Segunda RFEF, Capó se ha ganado la continuidad un curso más en el conjunto de Las Palmas de Gran Canaria.

Clara Capó, que fichó en el Guiniguada hace dos cursos tras un año en blanco por temas personales después de haber jugado en el CF Unión Viera, asegura a «Es Diari» estar «muy contenta», tras su renovación. «La verdad es que empecé la temporada diciendo que era la última y al final, viendo como fue yendo todo… Aparte que personalmente me encontraba tan bien que no supe decir que no», relata la centocampista menorquina, que ya sabe lo que pedirle, a nivel personal, a la próxima temporada 2023-24 en Segunda RFEF. «Poder estar al nivel que requiere la categoría y aportar al equipo lo que le he aportado estos dos años».

La mahonesa, que combina un exigente trabajo físico con el fútbol, se muestra satisfecha tras haberlo jugado, «casi todo sí, aportando al equipo todo lo que puedo y sé. Este año hemos ascendido a Segunda RFEF, en un proyecto en el que recién había ascendido a Primera Nacional, por lo que no, para nada entraba en nuestros planes subir. Queríamos salvar la categoría», señala. Una Capó cuyo futuro en esta categoría está aún por escribir: «Hasta que no esté en Segunda RFEF no sé si me veré. Al final, ya tengo 31 años y las chicas jóvenes vienen volando, algo que me gusta muchísimo», cierra la mahonesa.