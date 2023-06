Nil Cubas no olvida ni a los compañeros ni a los árbitros más veteranos que le han ayudado en su trayecto. En suma, el trencilla menorquín no quiere dejar de hacer alusión al gremio arbitral insular.

«Todo lo que he logrado es gracias a la escuela de árbitros de Menorca, sin la ayuda de Pau Carbonell, o de otra gente, como Salvador Fornés, Miquel Guardiola y, sobre todo, Pedro Bermúdez, yo no habría llegado hasta aquí», desvela Cubas, que, abunda en ese sentido, «el mérito de lo que es ahora la escuela de árbitros es de Pau (Carbonell) y de (Pedro) Bermúdez. De hecho, sin Bermúdez, no habría conseguido ninguno de mis ascensos, le estaré eternamente agradecido por todo lo que ha hecho por mí», termina Cubas.