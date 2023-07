Después de su épico e histórico ascenso a la Segunda División del fútbol español el CD Eldense visitará el Cartagonova donde se medirá al FC Cartagena en la primera jornada de LaLiga Smartbank 2023-24. Y ahí estará el centrocampista de Maó y uno de los veteranos del equipo –determinante estos últimos tres meses para la consecución de la gesta del ascenso a Segunda División–, Pedro Capó. Al jugador menorquín le resta todavía un año de contrato con el Eldense y tal y como afirmaba este viernes, desde Sabadell, a «Es Diari», el próximo curso futbolístico no se ve en otro sitio que no sea jugando en un estadio Pepito Amat que vivirá una espectacular transformación y pasará a albergar a 18.000 espectadores para este asalto a Segunda, seis décadas después.

El Eldense, después de apear épicamente al Castilla de Raúl González, trabaja a contrarreloj para armar su proyecto en Segunda y el club tiene muchos frentes abiertos, aunque un núcleo importante tiene contrato de cara al próximo curso; entre ellos, el propio Pedro Capó, eufórico tras vivir ya tres ascensos en apenas cuatro años. Con el CE Sabadell y este con el Eldense, hasta llegar a Segunda División. Si bien alguno de los jugadores con contrato en vigor podría hacer las maletas, todo indica que no es el caso de Capó, quien ha protagonizado un final de temporada brillante, siempre titular. «Me queda un año de contrato en vigor y si bien no sabemos aún las intenciones de la comisión deportiva porque el ascenso aún es muy fresco, mi intención es la de seguir», avanzaba a este diario el mahonés. «Aún sabemos poco del año próximo y en mi caso, al subir el año pasado a Primera RFEF, ya se me amplió a un tercer año de contrato. Me veo claro el año próximo con el Eldense en Segunda y quiero estar porque cuando me tocó con el Sabadell, sin público por la covid-19, fue un año extraño. Disfruté pero no fue completo y me quedó una espina clavada», señala el jugador insular.

Tener contrato en vigor le da fuerzas para seguir a Pedro Capó en LaLiga Smartbank, además de «mi último tramo de temporada realizado, que ha sido muy bueno. Si lo he logrado jugando, ¿por qué no voy a poder estar en el proyecto?», exclama Capó, de visita de amigos unos días en Sabadell, antes de venir a descansar y cargar pilas en Menorca. A pesar de sus bien llevados 32 años, tanto física como técnicamente, el veterano centrocampista no pone reparo alguno a sus posibilidades en Segunda. «El primer tramo liguero tuve bastante protagonismo, luego viví algunas lesiones que me quitaron continuidad pero al final he jugado mucho, muy cómodo y me he visto físicamente muy bien. Diría que en mi mejor momento del año», prosigue Capó, quien superó ya hace tiempo los 400 encuentros de profesional.

Las dos caras del deporte

Para Capó este nuevo ascenso a Segunda le supone mucho personalmente, después de unos primeros años como profesional en la extinta Segunda División B en la que llegó a vivir los sinsabores de tres traumáticos descensos. Ahora al de Maó en tres años le ha tocado vivir por partida doble el salto a LaLiga Smartbank. «Evidentemente que este nuevo ascenso con el Eldense es muy importante para mí porque empecé el año 2009 en la Segunda B, hasta ahora, el 2023. Lograrlo, con todo lo que cuesta, no es fácil, dos veces a Segunda. Es muy difícil, me ha costado diez años subir una vez. Además, en los inicios me tocaron varios descensos y fue complicado. Tres descensos en seis años», recuerda. «No fue sencillo colocarme en equipos que aspiraran ya a algo más y cuando ha llegado mi madurez como deportista me han llegado los mejores resultados a nivel colectivo». Un ascenso inesperado, hasta cierto punto. «El Eldense ha progresado mucho y pese a ser recién llegados, la plantilla era una gran apuesta».