El entrenador de Ferreries y desde hace años ya residente en Mallorca, Llorenç Enrich, no seguirá finalmente dirigiendo al San Francisco de la División de Honor Juvenil, equipo al que recaló esta pasada temporada. El mismo Enrich señalaba este viernes a este diario que, a pesar de contar con la propuesta de renovación sobre la mesa, ha decidido no continuar en la histórica entidad palmesana. En palabras del mismo Enrich, «efectivamente, tenía una propuesta de renovación del club, con mismas condiciones y mismo equipo. No son compatibles sus condiciones y mi situación. Yo quería seguir pero no es posible», explicaba el ferrerienc, cerrando con un, «de momento, a esperar», decía, sobre su futuro.