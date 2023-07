El centrocampista de 18 años Arda Güler, del Fenerbahçe, ha fichado por el Real Madrid por seis temporadas en una operación por la que el club turco recibirá 20 millones de euros, más otros 10 en variables y el 20 por ciento en una posible futura venta.



El traspaso al Madrid fue confirmado primero por el padre del jugador, Umit Güler, con un vídeo en redes sociales sacado de una serie de televisión.



En la escena subida por Güler, cuando un personaje pregunta «¿por qué no vamos a Barcelona?», el protagonista responde: «Sólo voy al Real Madrid».



El propio club confirmó luego que recibirá 20 millones de euros por el acuerdo con el que el jugador ha cancelado su contrato y que recibirá hasta 10 millones más en función del desempeño de Güler.



Además, el Fenerbahçe recibirá un 20% del importe que el Real Madrid reciba por una eventual futura transferencia del jugador a otro club.



El club de Estambul indicó que el futbolista se ha desplazado hoy ya a Madrid, en un avión organizado por el club español, para realizar el chequeo médico previo a la firma del contrato por seis temporadas.



Arda Güler, que no habló con los medios en el aeropuerto, se despidió de la afición turca con un mensaje en sus redes sociales.



«Es hora de decir adiós al Fenerbahçe, donde he vivido los mejores días de mi vida», afirmó el centrocampista, quien reconoció que la despedida es «dura» pero que debía tomar esa decisión para, entre otros motivos, «demostrar que la juventud turca puede conseguir cualquier cosa si se lo propone».



«Siempre estarás en mi corazón, mi querido Fenerbahçe, que me abrió las puertas de la selección nacional, que me hizo vivir un sueño y al que siempre recordaré con hermosos recuerdos. Gracias Fenerbahce», dijo el futbolista.



Ali Koc, presidente del Fenerbahçe, ya había confirmado ayer la marcha del jugador, pero si especificar a qué club.



«Puedo decir con certeza que Arda se va del Fenerbahçe. No quiere continuar y su traspaso se cerrará en horas o días», se limitó a decir.



Zafer Arapkirli, conocido periodista y presentador de KRT TV, declaró a EFE que el fichaje de Arda por el Real Madrid es «uno de los traspasos más emocionantes de la historia del fútbol turco» y aseguró que «dios creó a este niño para jugar al fútbol y hace historia»