El entrenador del CE Alaior, Javi Izquierdo, se muestra gratamente satisfecho por la resolución de la sentencia que le absuelve de la denuncia por agresiones presentada por un árbitro y afirma que estaba muy tranquilo «porque la verdad siempre sale». Además, agradece a todos los familiares de sus jugadores el apoyo recibido en estos meses tan difíciles, igual que al club y a sus familiares más cercanos, que siempre han estado y permanecido con él cuando sentía que mucha gente e instituciones estaban en contra.

El propio CE Alaior ha emitido un comunicado en el que reproducía las alegaciones del juzgado y la posterior absolución, así como una clara señal a la Federación de Futbol de les Illes Balears para que actúe cuanto antes. De esta manera, Javi Izquierdo, pretende seguir entrenando, y además este mismo año. «Mi idea es entrenar al Alaior juvenil, que está en Liga Nacional.Ahora nostros hemos enviado la sentencia y la Federación deberá quitar la propuesta de sanción», comenta.

El preparador deberá esperar la sentencia deportiva para volver a entrenar definitivamente y volver a disfrutar de lo que más le gusta. «Ya se ha visto que no hay agresión, y por tanto, no hay mucho más que valorar. No hubo nada y las pruebas están ahí», confirma el ‘míster’, cargado de pilas para volver al acción de una vez por todas.