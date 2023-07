Papa Alassane Kane no sabía nada ni de Menorca ni del CE Mercadal. Tampoco mucho de la Tercera RFEF, en su grupo balear. Sin embargo, le han bastado dos semanas de pretemporada a este joven senegalés– uno de los ilusionantes fichajes de esta temporada 2023-24– para comprobar que, de entrada, ha acertado. Papa Kane, al que le avala ya una gran trayectoria deportiva tras militar en el Torrevieja, UCAM Murcia, Almería, San Sebastián de los Reyes, Atco. Pedro Muñoz y el último curso en el Daimiel Racing Club de la Primera de Castilla, se muestra satisfecho, ilusionado y convencido de que hay equipo y de qué, en la línea del discurso del técnico, Lluís Vidal, hay materia para finalizar arriba. Y es más, al senegalés no le asusta en absoluto su etiqueta de referente.

Sus primeras sensaciones

La nueva ilusión del CE Mercadal se muestra encantado de la Isla y de Es Mercadal, su nueva casa. Así lo transmitía este domingo para «Es Diari» el senegalés, que combina entrenamientos con los encantos de Menorca. «Sí, me gusta mucho Es Mercadal y Menorca, es un lugar tranquilo y bonito y he de reconocer que me siento bien. Hay un buen trato», señala el delantero, que ya desde el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en el Municipal de Sant Martí pudo advertir que tuvo, «buenas sensaciones y el Mercadal es un equipo competitivo», recalca.

A pesar de su largo y maratoniano recorrido por el fútbol español y de diferentes comunidades autónomas, admite sin tapujos Papa Kane que antes de la llamada del club mercadalenc, «y antes de mi fichaje, no conocía Menorca». En la vertiente puramente futbolística y a título individual el delantero de Senegal se define él mismo para este diario como un jugador, «al que le gusta competir y pelear principalmente y he venido al Mercadal con mucha ilusión y ganas de trabajar».

Papa Alassane Kane, de 189 centímetros de estatura, no se esconde a la hora de hablar sobre el hecho de llegar a Es Mercadal con la etiqueta de foráneo, lo que, a priori, da un plus de responsabilidad, en el capítulo personal. Un hecho que a él no le preocupa. «Puedo decir que me gusta la presión y al mismo tiempo, espero dar mucho también al equipo», esperando ofrecer al Mercadal, «ojalá muchos goles, mucha alegría y disfrutarlo todo con los compañeros». En cuanto a lo colectivo y después de dos semanas ya ejercitándose junto a sus nuevos compañeros y técnico, dice Papa Kane que el nivel de la plantilla, «está muy bien y estoy convencido que podemos hacer una buena temporada, confío en los compañeros», subraya, sin dar demasiada importancia al estreno sin victorias en el Triangular de Es Castell del viernes pasado. «Eran nuestros primeros partidos amistosos y la verdad es que hubo cosas buenas pero siempre se puede mejorar. Nos queda mucha faena, toca trabajar en equipo e intentar cada uno dar su mejor versión». Y habla también de su ‘míster’, de Lluís Vidal, «un entrenador exigente y que quiere estar arriba al final».

Y es que no oculta el senegalés que «todos queremos estar arriba, es bonito jugarte algo y llegar a los play-off. Yo quiero que ganemos todo, claro, como equipo. La temporada ya empezó desde el primer día de entrenamiento, así que a dar lo máximo, tanto como yo como los compañeros», zanja.