El Real Madrid comienza la pretemporada con una remontada

Fede Valverde, con un doblete, y Vinícius Jr., con el tercer y definitivo gol, fueron las figuras este domingo del Real Madrid, que remontó por 3-2 al Milan en el primer partido de su gira de pretemporada en Estados Unidos. El Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles, EE.UU.), con aplastante mayoría de aficionados blancos en las gradas, acogió este encuentro en el que el Madrid le dio la vuelta al marcador en la segunda parte tras ir perdiendo por 0-2 al descanso.

Carlo Ancelotti estrenó el 4-4-2 con rombo en el centro, que ha practicado en los últimos días y que es un esquema táctico que quiere aplicar esta nueva temporada. También dio minutos de inicio a tres de sus incorporaciones para este año, todas ellas en ataque: Bellingham como enganche y Joselu y Brahim en punta. El único de los 'nuevos' que no jugó ante el Milan fue el turco Arda Güler, que se había perdido el sábado la última sesión de entrenamiento por molestias físicas.

Con Kroos como eje del rombo, el Madrid empezó asociándose bien en el centro y encontrando profundidad por las bandas con Lucas Vázquez y Mendy. El primer aviso merengue llegó antes de cumplirse los 10 minutos con un seco y raso disparo de Valverde que se fue rozando el palo. Brahim, ante el equipo en que jugó cedido los tres últimos años, empezó a mostrarse entre líneas y a combinar con Bellingham, que también se movió con soltura en ese terreno de nadie. Sin embargo, un error en la salida de Mendy y Camavinga habilitó a Colombo, que en el 17 soltó un zurdazo que no pasó lejos de la portería de Lunin. Parecía que el Madrid tenía más presencia en ataque -aunque sin llegadas claras-, pero en el 25 un error grave en la marca de Militao y Nacho en un córner dejó completamente solo a un Tomori que marcó a placer y de cabeza desde el área pequeña.

El gol animó al Milan, que solo dos minutos después acarició el segundo con un disparo desde fuera del área de Messias Jr. que por poco no encontró la red. Tuvo el efecto contrario en el Madrid, que no hallaba la ruta hacia la portería del Milan y que además seguía mostrándose demasiado dubitativo en defensa. Así, un despeje defectuoso de Nacho acabó en recuperación del conjunto "rossonero" y en un balón en la frontal para el argentino ex del Real Mallorca Luka Romero, que acababa de entrar en sustitución de Messias Jr. y que se lució con un zurdazo precioso a la escuadra de Lunin.

El carrusel de cambios de Ancelotti llegó en el descanso con ocho sustituciones de golpe que, entre otras cosas, supusieron la salida de un Joselu con poca fortuna en su estreno y los primeros minutos de Fran García. La entrada de la dupla brasileña Vinícius-Rodrygo en la ofensiva dio mucha más chispa y picante extra al Madrid en la reanudación. Rodrygo estuvo a punto de marcar tras una buena incursión por la derecha pero su remate lo detuvo Sportiello. Sin embargo, el portero del Milan fue protagonista sin querer en el 57 con una pifia enorme. Valverde hizo un disparo lejano sin mayor peligro y el balón se le coló a un Sportiello con manos de plastilina.

Dos minutos después, el uruguayo empató el encuentro aprovechando otro fallo del Milan. Krunic se durmió iniciando la jugada, Valverde le robó la cartera y selló el empate con un buen disparo. Bellingham jugó 63 minutos en su primer partido como merengue, dejó buenas sensaciones y se fue aplaudido por la grada. El Milan hizo diez cambios de una vez y tuvo varias ocasiones claras gracias a Giroud y un Romero que acarició su doble diana, pero ambos se toparon con un Lunin sólido bajo el arco. Perdonó demasiado el conjunto rojinegro y se lo hizo pagar el Madrid. Modric se sacó de la chistera un pase perfecto al hueco para Vinícius Jr. y el brasileño, coreado por el Rose Bowl durante toda la segunda mitad, resolvió con aplomo para darle al Madrid su primer triunfo de esta pretemporada.

Ficha técnica:

3. Real Madrid: Lunin; Vázquez (Carvajal, m.46), Nacho (Alaba, m.46), Militao (Rudiger, m.46), Mendy (Fran García, m.46); Kroos (Tchouaméni, m.46), Valverde, Camavinga (Modric, m.46), Bellingham (Nico Paz, m.63); Joselu (Vinícius Jr., m.46), Brahim (Rodrygo, m.46).

Entrenador: Carlo Ancelotti.

2. Milan: Sportiello (Maignan, m.70); Calabria (Saelemaekers, m.70), Simic (Kjaer, m.70), Tomori (Thiaw, m.70), Florenzi (Hernández, m.70); Krunic (De Ketelare, m.70), Loftus-Cheek (Adli, m.70), Pobega (Reijnders, m.70); Messias Jr. (Romero, m.32), Colombo (Giroud, m.70), Pulisic (Leao, m.70).

Entrenador: Stefano Pioli.

Goles: 0-1, m.25: Tomori. 0-2, m.42: Romero. 1-2, m.57: Valverde. 2-2, m.59: Valverde. 3-2, m.84: Vinícius Jr.

Árbitro: Timothy Ford. Amonestó a Romero en el Milan.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles, EE.UU.) ante 70.814 espectadores.