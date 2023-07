España sella su pase a octavos del Mundial con 'manita' y Mariona en el once

Talento, comunicación, valentía y precisión. Con Alexia Putellas en su mejor forma, la mallorquina Mariona Caldentey en el once titular y dobletes de Jenni Hermoso y Alba Redondo, España aseguró este miércoles su pase a los octavos de final del Mundial femenino tras vapulear a Zambia, cuyo letal ataque fue neutralizado por una muralla roja.



Con una goleada por 5-0, las de Jorge Vilda han garantizado la clasificación a la siguiente etapa con una jornada de antelación, por lo que llegará en una condición bastante cómoda a su tercer y último partido, cuando se jugará el puesto más alto del grupo C frente a Japón -que se impuso hoy por 2-0 frente a Costa Rica.



La segunda cita por la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda contó con el regreso de Alexia Putellas entre las titulares, después de que empezara en el banquillo en el partido anterior. Y la camisa 11 no dudó en mostrar que está en su mejor condición.



Alexia protagonizó la primera jugada de peligro de España, con menos de tres minutos transcurridos, y volvió a amenazar la portería zambiana menos de un minuto después. Desde la zurda, marcó el pulso en la cancha.



En unos primeros minutos de mucha intensidad, España cumplió su deber de casa y presionó las salidas de balón a fin de neutralizar el equipo africano. No tardó para que Teresa Abelleira inaugurara el marcador con un potente y preciso disparo a la escuadra en el minuto 9.

🤩 ¡SIIIII! ¡JENNI! #FIFAWWC



⚽️ Alexia pone un balón con música y Jenni cabecea en su partido número 100 con la @SEFutbolFem



🇪🇸 2-0🇿🇲



⌚️ 14'



⌚️ 14'



Jenni Hermoso dio testigo de su condición de mayor goleadora histórica de la selección y amplió la ventaja cuatro minutos después, con un cabeceo tras recibir un cruce de Alexia.



Pese a la superioridad en el marcador y llegar con su defensa comprometida -tras la baja de la portera titular Hazel Nali y la expulsión de la segunda, Catherine Musonda- Zambia no se dejó abatir.



Con la capitana y delantera Barbra Banda como su gran referente, el conjunto africano dio batalla y amenazó la portería española con su espina dorsal, conformada además por Rachael Kundananji y Siomala Mapepa.



Pero Mapepa abandonó el partido aún en la primera mitad, tras sufrir una dura falta, y el ritmo de ambos equipos disminuyó. Mientras Zambia se retrasó y cerró sus filas, España intentaba encontrar huecos y se mantuvo ofensiva, pero con la tranquilidad de quienes sabían que el marcador jugaba a su favor.



En la recta final de la primera mitad, Aitana Bonmatí casi anotó el tercer tanto para las españolas, pero el intento fue frustrado por una sorprendente parada de la portera Eunice Sakala -ovacionada por los hinchas.



España regresó al terreno de juego en la segunda parte con tres alteraciones en su elenco. Vilda decidió resguardar a Alexia, relevada por Alba Redondo, y dar un descanso a Salma Paralluelo y Ona Battle, remplazadas por Eva Navarro y Oihane Hernández, respectivamente.



Poco después Aitana, elegida la mejor jugadora en el partido anterior, fue sustituida por Irene Guerrero, sin entregar el mismo desempeño de la cita anterior en una noche desafortunada, ya que los tres tiros que disparó fueron frenados por Sakala.



Zambia, por su parte, ganaba confianza a medida que avanzaba el reloj, pero las españolas cumplieron, aunque por veces entre aprietos, la tarea de cerrar filas.



Tras un inicio de segunda parte bastante más pareja que la primera, el combinado español pronto comprobó la consistencia de sus 23 jugadoras, con la recién llegada Alba Redondo anotando el tercero tanto español tras un lanzamiento de Eva Navarro.



Una vez más atenta a los regates, Jenni Hermoso, escogida la mejor jugadora de esta noche, encajó el cuarto gol, en medio de la tensión de los hinchadas que aguardaban por la verificación y confirmación del VAR. ⚽️ ¡GOOOL de Jenni Hermoso! #FIFAWWC



Después de la revisión de VAR, el tanto sube al marcador y España iguala a goles a Japón



🇪🇸 4-0🇿🇲



⌚️ 73'



⌚️ 73'



Alba quería más goles y, con su doblete garantizado, firmó la contundente victoria española.



A cada partido, La Roja suma un escalón más a una trayectoria que hasta ahora ha sido impecable: además de las dos victorias firmadas en el Mundial, las españolas acumulan una racha de cinco triunfos en los cinco últimos amistosos que disputó.



- Ficha técnica:



5. España: Misa Rodríguez; Ona Battle (m.46, Oihane Hernández), Irene Paredes, Ivana Andrés, Olga Carmona; Teresa Abelleira, Aitana Bonmatí (m.61, Irene Guerrero), Alexia Putellas (m.46, Alba Redondo); Mariona Caldentey (m.83, Athenea del Castillo), Jennifer Hermoso y Salma Paralluelo (m.46, Eva Navarro).



0. Zambia: Eunice Sakala; Lushomo Mweemba (m.76, Vast Phiri), Margaret Belemu, Martha Tembo, Agness Musesa; Susan Banda (m.37, Mary Wilombe), Evarine Katongo (m.76, Ochumba Lubandji), Ireen Lungu; Rachael Kundananji, Barba Banda y Siomala Mapepa m.37, Avell Chitundu).



Goles: 1-0, m.9: Teresa Abelleira. 2-0, m.13: Jenni Hermoso. 3-0, m.69: Alba Redondo. 4-0, m.70, Jenni Hermoso. 5-0, m.85: Alba Redondo.



Árbitra: Oh Hyeon-jeong, de Corea del Sur. Amonestó con tarjeta amarilla a las zambianas Ochumba Lubandji y Martha Tambo.



Incidencias: Partido por la segunda jornada del grupo C del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, disputado en el Estadio de Auckland ante 20.983 espectadores.