Biel Medina y el CD Migjorn están preparados para afrontar una temporada llena de alegrías y emoción. Después de un año 2022-23 un tanto agridulce tras perder la final para jugar la fase de grupos por el ascenso a Tercera RFEF contra el CE Ferreries, y posteriormente sucumbir también en el último partido contra el Atlético Villacarlos en la final de Copa, el conjunto verdiblanco quiere revertir la situación.

El exentrenador del Penya Ciutadella, que fue destituido de una forma un tanto polémica en su anterior club, cree que este cambio de aires le ha ayudado y mejorado como entrenador. «Estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Llegó esta opción del Migjorn y la verdad es que estoy muy contento porque todo lo que me dijeron se ha cumplido. Ha habido un cambio de directiva, y la primera parte de la temporada está conseguida en ese aspecto», relata el preparador.

Proyecto

El sentimiento de hacerlo bien y tener las cosas claras con un objetivo real es uno de los motivos de por qué eligió el club de Los Nogales. «Un proyecto que de primeras no tenga ambición, sin buenos ingredientes… no me motiva. Con el Migjorn tengo un paso hecho. Se está haciendo un trabajo formidable. Han habido unas tres semanas muy intensas, con bastantes movimientos e incorporaciones de jugadores que considerábamos idóneos».

El club ha querido mantener a gran parte del bloque de la plantilla pasada y ha facilitado algunos fichajes que contentan a Medina. «Hay una continuidad en el proyecto con una renovación del 80% de la plantilla y unos fichajes que acaban de complementar el equipo. Llegan jugadores como David Camps, Xavier Barber, Marc Melià, Álex Hidalgo, Macode, ‘Lluri’… Los fichajes nos dan aire fresco», explica.

Con estas últimas incorporaciones, la plantilla estaría prácticamente cerrada con unos 22 jugadores, una cifra que le parece la idónea. «Pedí que la plantilla no fuese muy extensa, porque quiero que todos los jugadores sean importantes y estén enchufados para jugar en cualquier momento», justifica Medina. No obstante, la clave para el éxito radica en otra circunstancia parecida. «Tener una buena gestión de grupo te facilita mucho las cosas. Los jugadores deben aceptar su rol, el cuerpo técnico también debe hacer su papel…», comenta Medina.

Favoritos

El natural de Ciutadella no se quita la presión y admite que esta temporada pueden ser favoritos al título. «No me escondo, sé que nos pondrán la etiqueta y llegado el momento lo aceptaremos perfectamente. Ofensivamente tenemos a jugadores muy poderosos, pero nadie sabe qué puede pasar», explica.

El CD Migjorn, catalogado por el propio Medina como un club «muy familiar», jugó el pasado jueves un partido amistoso contra el CE Alaior de Tercera RFEF en motivo de las festividades de Sant Cristòfol, donde pudieron disfrutar de las primeras sensaciones para este año, pero ahora descansarán hasta la semana del 21 de agosto, momento en el que empezará definitivamente la pretemporada. «Queremos hacer la mejor pretemporada posible y cuando llegue la primera jornada poder ser como aviones», avisa.

Medina se siente ambicioso con el proyecto y seguir con los grandes resultados que han cosechado en los últimos años, manteniéndose siempre en la parte alta de la clasificación, es una obligación para él. No obstante, mantiene los pies sobre la tierra. «Cuando estemos en la jornada siete u ocho veremos cuáles son nuestros objetivos reales. La temporada es muy larga», finaliza.